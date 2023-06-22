Президент выразил благодарность ФРГ за конверсию долга на сумму € 14,9 млн

Сегодня, 22 июня, состоялись переговоры президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова и федерального президента Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайера в рамках его официального визита в страну. Об этом сообщает пресс-служба ведомтва.

По ее данным, лидеры стран обсудили широкий спектр вопросов кыргызско-германского двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также перспективы дальнейшего развития взаимоотношений во всех сферах.

Приветствуя немецкую делегацию во главе с Президентом Германии, Президент Садыр Жапаров отметил, что визит Франк-Вальтер Штайнмайера – это хороший знак готовности Германии активизировать сотрудничество с Кыргызстаном. Франк-Вальтер Штайнмайер в Кыргызстане признан другом, известным политиком и опытным специалистом по Центральной Азии.

Глава государства уверен, что сегодняшние переговоры предоставят хорошую возможность для детального обсуждения кыргызско-германского сотрудничества.

В свою очередь Франк-Вальтер Штайнмайер поблагодарил Садыра Жапарова за приглашение посетить Кыргызстан с официальным визитом. Кыргызстан - великолепная страна, которую он посещает трижды.

Президент Германии отметил, что дипломатическим отношениям между Кыргызстаном и Германией уже больше, чем 30 лет. Германия в числе первых стран признала независимость Кыргызстана на очень ранней стадии.

"У нас более 30 лет стабильных отношений, динамично развивающихся. Доказательством тому служат двусторонние визиты, которые проходят не только на уровне президентов, проходившие в прошлые годы, но и на уровне министров двух стран. Германия и далее готова оказывать всяческую поддержку Кыргызстану, а также делиться опытом в области возобновляемых источников энергии. У вашей страны для этого существуют очень хорошие условия", - подчеркнул Франк-Вальтер Штайнмайер.

Продолжая свое выступление, Садыр Жапаров отметил, что Кыргызстан выступает за поддержание активного сотрудничества с Германией, являющейся одним из государств-лидеров не только в Европе, но и в мире.

"Германия, благодаря своему политическому авторитету и экономическому потенциалу, является примером для многих стран мира, в том числе и для нас. Мы разделяем демократические ценности, основополагающие свободы и права человека, которые также высоко ценятся в Германии. Для нас весьма важна дальнейшая поддержка Германии в демократическом развитии страны, построении сильного гражданского общества и правового государства.

В настоящее время реформы в стране осуществляются практически во всех сферах жизнедеятельности общества. Прежде всего, в экономическом, политическом и социальном секторах. Исхожу из понимания, что все проблемы гражданина должны своевременно решаться государственными органами", - отметил Садыр Жапаров.

Президент акцентировал, что сейчас ведется работа по повышению прозрачности и подотчетности государственных органов власти, улучшению качества предоставляемых государственных услуг. Ведется полномасштабная борьба с коррупцией, из-за которой недофинансированными остаются важные направления государственной деятельности.

Касательно экономического сектора Садыр Жапаров отметил, что кыргызской стороной уделяется большое внимание крупным инфраструктурным проектам, строительству дорог, модернизации ирригационных систем.

"Продолжается ранее начатое строительство альтернативной автодороги "Север-Юг". Намечен также крупный проект в области железнодорожного транспорта с участием соседних стран. Это строительство железнодорожной магистрали "Китай–Кыргызстан–Узбекистан". Реализация проекта будет иметь общий положительный социально-экономический эффект для стран региона. Другой масштабный инфраструктурный проект был начат в июне прошлого года, это строительство крупнейшей в регионе ГЭС – "Камбар-Ата-1". Ее основная цель – обеспечить энергетическую безопасность Кыргызстана и региона в целом. Более того, в этом проекте предусмотрено участие Казахстана и Узбекистана. Поэтому он имеет для нас приоритетное значение", - подчеркнул Садыр Жапаров.

Глава государства обозначил заинтересованность Кыргызстана развивать сотрудничество с Германией в торгово-экономической и технологической сферах. В стране имеется существенный потенциал в области возобновляемых источников энергии. Для кыргызской стороны представляют большой интерес наработки и технологии Германии в этой сфере. Страна заинтересована в германских технологиях по производству зеленого водорода, который является топливом будущего. Кыргызстан, имея большие запасы водных ресурсов и при наличии передовых технологий Германии мог бы производить зеленый водород.

Президент подчеркнул, что в стране имеются примеры успешного функционирования германского бизнеса в Кыргызстане. Кыргызстан намерен и в дальнейшем всячески поддерживать германский бизнес в Кыргызстане. Кабинет Министров проводит соответствующую работу по созданию благоприятных условий для всех иностранных инвесторов.

Вместе с тем глава государства обозначил Кыргызско-германский деловой совет, созданный в 2022 году. Это удобная площадка для взаимодействия предпринимателей двух стран, а также поддержания прямого диалога с представителями государственных органов.

Президент напомнил о предоставленном в январе 2016 года Кыргызстану со стороны Евросоюза статусе пользователя Всеобщей системы преференций (ВСП+). Применение данной системы увеличило объемы экспорта отечественной продукции в страны Европы, однако, к сожалению, это не дало ожидаемого скачка.

"Одной из причин данной проблемы является отсутствие лабораторий по сертификации продукции по стандартам ЕС. В этой связи прошу Вас рассмотреть возможность совместной реализации проекта, в рамках государственно-частного партнерства, по созданию опытной лаборатории сертификации сельхозпродуктов, которые будут признаваться в Германии и других странах Европейского Союза", - отметил Садыр Жапаров.

Президент также, затронув вопрос финансово-технического сотрудничества, обратился с просьбой к германской стороне оказать поддержку в вопросе восстановления Кыргызстана в списке стран-партнеров Германии по финансово-техническому сотрудничеству.

"Позвольте выразить благодарность германской стороне за конверсию долга в размере 14,9 млн евро. В настоящее время указанные средства направляются на ипотечное кредитование жителей, проживающих в регионах страны, преимущественно из наименее уязвимых социальных слоев. Германия первой проявила готовность к конверсии внешнего долга Кыргызстана и показала яркий пример другим странам. Мы высоко ценим ваш добрый жест. В этой связи хотел бы предложить германской стороне рассмотреть возможность обмена внешнего долга на реализацию проектов в области экологии", - отметил Садыр Жапаров.

Садыр Жапаров отметив, что с каждым годом растет число кыргызстанцев, активно интересующихся Германией, изучением немецкого языка, также предложил рассмотреть упрощение визовых процедур для граждан страны, намеревающихся учиться и работать в Германии.

В своем выступлении президент особо акцентировал заинтересованность Кыргызстана в эффективной реализации германской инициативы "Зеленая Центральная Азия" с учетом возрастающих вызовов и угроз в горном регионе на фоне глобального изменения климата.

"В настоящее время у нас реализуется программа развития "зеленой" экономики, создан Фонд развития "зеленой" энергетики, осуществляются десятки проектов по строительству средних и малых ГЭС. В этой связи предлагаем рассмотреть возможность инвестирования в "зеленые проекты" в Кыргызстане. Их совместная реализация могла бы способствовать экономическому развитию страны с одновременным достижением климатических и экологических целей в рамках Парижского соглашения", - подчеркнул глава государства.

В рамках международных организаций Садыр Жапаров обратил внимание на инициативу кыргызской стороны об объявлении 2023-2027 годов "Пятилетием действий по развитию горных регионов" в рамках реализации резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "Устойчивое горное развитие". Данная пятилетка открывает широкие возможности для привлечения грантовой помощи и инвестиций в экономику горных стран, в том числе Кыргызской Республики, развитию "зеленой" экономики и технологий, противодействию негативным последствиям изменения климата. Кыргызская сторона рассчитывает на взаимодействие между Кыргызстаном и Германией в рамках данной инициативы.

Садыр Жапаров отметил, что в настоящий момент с 2019 года кыргызская сторона ведет работу с Европейским Союзом по подписанию Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве. Кыргызстан готов к подписанию документа и ожидает сигнала о готовности от ЕС.

"По последней информации, документ будет готов к концу текущего года. На наш взгляд, процесс несколько затянулся. Мы хотели бы попросить содействие Германии как государства-члена ЕС в ускорении данного процесса, а также его последующей ратификации", - заключил Садыр Жапаров.