Мэр столицы объявил выговор начальнику "Бишкекводоканал"

Во время совещания мэр столицы объявил выговор начальнику производственно-эксплуатационного управления "Бишкекводоканал" Таалайбеку Орозову и главе Ленинского района Мураталы Тагаеву за ненадлежащее проведение работ по подаче воды. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, по итогам совещания градоначальник поручил заместителям мэра столицы и ответственным руководителям городских служб усилить работу по бурению скважин, строительству дорог и тротуаров. Заместителю мэра по социальным вопросам поручено провести ротацию руководителей районных центров образования. Департаменту образования необходимо рассмотреть и внести предложение о закупке хлебобулочных изделий для образовательных организаций у муниципального предприятия "Бишкекпекарня".

Директору Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры завершить работы по списанию автобусов, вышедших из эксплуатации. Также начать строить транспортные развязки в рамках реализации третьего этапа проекта "Концепция развития дорожно-транспортной системы города Бишкек".

Первому заместителю мэра Бишкека провести анализ работы Центра цифровых технологий. Главам районов навести порядок по улучшению внешнего вида ограждений строящихся объектов и усилить работу по благоустройству подведомственных территорий.

Директору Департамента управления муниципальным имуществом провести работу по организации автоматизированных парковок. Начальнику управления по контролю за землепользованием внести предложение о закупке спецтехники, необходимой для демонтажа незаконных объектов.