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В Бишкеке вспомнили принявших первый бой на границе 22 июня 1941 года

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- Светлана Лаптева
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В Бишкеке сегодня, 22 июня 2023 года, состоялось возложение цветов к Вечному огню на площади Победы и митинг -реквием.

Организаторы мероприятия - Совет ветеранов погранслужбы, который пригласил для участия в памятных мероприятиях все ветеранские организации включая ветеранов МВД, ГКНБ и представителей военно-патриотических клубов. Также на мероприятии присутствовали представители авиабазы ОДКБ "Кант", поискового движения Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш" и российского дипведомства.

"Мы хотим все вместе почтить память всех погибших во время Великой Отечественной войны, и в первую очередь пограничников, принявших первый бой на границе, мужественно сражавшихся. Примером тому подвиг защитников Брестской крепости. И мы знаем, что и среди тех, кто вступил в бой с фашистами были и наши земляки-герои. Джеенчороев, например. Мы гордимся подвигами и помним каждого пограничника, каждого воина, кто 4 года сражался с фашизмом.

В последнее время много желающих переписать историю Великой отечественной. войны - сделать из героев жертв и это недопустимо. Мы знаем на чьей стороне правда, и каждый солдат той войны знал, что сражается за Родину, за свою страну, за мир. И сегодня погранслужба нелегка, и примеры предков помогают справляться с трудностями, или как в недавних событиях держать удар на границе.

За время войны на фронт был призван каждый пятый кыргызстанец. Всего в Великой Отечественной приняли участие более 360 тысяч жителей республики. У каждого из участника войны были родственники, у кого-то у погибших остались дети, теперь уже внуки и правнуки. А у кого-то не осталось никого, но память о них должна оставаться.

Это мероприятие мы проводим, чтобы воспитать у молодежи патриотизм, рассказать людям, что это была страшная война, чтобы фальсификации истории не было. И всегда, чтобы помнили: если на границе будет мир, то это государство будет жить в мире", – заявил председатель Совета ветеранов пограничных войск Кыргызстана Чолпонбек Буржуев.

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URL: https://www.vb.kg/430604
Теги:
ВОВ, Бишкек
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