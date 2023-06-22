В Чолпон-Ате проходит первый Иссык-Кульский электоральный форум

В Чолпон-Ате 22-23 июня 2023 года проходит первый Иссык-Кульский электоральный форум "Выборы XXI века: разнообразие, лучшие практики, актуальные вопросы и пути развития"

Электоральный форум собрал участников из 10 стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья (Азербайджана, Армении, Казахстана, России, Белоруссии, Туркменистана, Узбекистана, Турции, Грузии, Монголии) – руководителей и представителей избирательных органов, органов государственной власти, академического и экспертного сообщества.

В Электоральном форуме принимают участие представители международных организаций – Исполнительного Комитета СНГ, ОТГ, Межпарламентской Ассамблеи государств- участников СНГ, ТЮРКПА, A-WEB, программного Офиса ОБСЕ в г. Бишкек, Структуры ООН-женщины в Кыргызстане, Международного Фонда избирательных систем в КР.

Также на мероприятии участвуют депутаты Жогорку Кенеша КР, представители государственных органов и организаций гражданского общества, независимые эксперты Кыргызской Республики.

Целью проведения электорального форума является обсудение широкого круга вопросов, связанных с совершенствованием законодательства и правоприменительной практики, внедрением избирательных технологий, и обменом накопленного опыта в сфере избирательного права и процесса.

В приветственной речи председатель ЦИК КР

Нуржан Шайлдабекова отметила значимость Иссык-Кульского электорального форума, поскольку у каждого есть чему поучиться, и у каждого есть чем поделиться. Форум "является хорошей площадкой для открытого диалога, дискуссии и конструктивного взаимодействия, поиска инновационных путей решения по вызовам современности, стоящих перед всеми нашими избирательными органами".

В первый день Форума прошли три круглых стола на следующие темы:

• "Совершенствование избирательного права и процесса", где были затронуты особенности национальных законодательств, обсужден ряд аспектов реализации избирательных прав некоторых субъектов избирательного права (женщины, ЛСИ, мигранты, СМИ).

• "Технологии достоверности и прозрачности", где представители государственных органов, академического и экспертного сообщества обсудили цифровые технологии и некоторые вопросы цифровизации избирательных процессов и цифрового образования.

• "Молодежь и выборы", где были обсуждены вопросы повышение правовой и политической культуры молодых и будущих избирателей.

В ходе мероприятия участники имели возможность ознакомиться с опытом и наработками других стран в сфере совершенствования избирательного права и процесса, обменялись мнениями.

Во второй день электорального форума ожидаются выступления и доклады председателей и представителей ЦИК зарубежных стран и глав международных организаций.