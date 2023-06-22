Погода
$ 87.35 - 87.87
€ 95.52 - 96.52

В Чолпон-Ате проходит первый Иссык-Кульский электоральный форум

228  0
- Бакыт Стамов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Чолпон-Ате 22-23 июня 2023 года проходит первый Иссык-Кульский электоральный форум "Выборы XXI века: разнообразие, лучшие практики, актуальные вопросы и пути развития"

Электоральный форум собрал участников из 10 стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья (Азербайджана, Армении, Казахстана, России, Белоруссии, Туркменистана, Узбекистана, Турции, Грузии, Монголии) – руководителей и представителей избирательных органов, органов государственной власти, академического и экспертного сообщества.

В Электоральном форуме принимают участие представители международных организаций – Исполнительного Комитета СНГ, ОТГ, Межпарламентской Ассамблеи государств- участников СНГ, ТЮРКПА, A-WEB, программного Офиса ОБСЕ в г. Бишкек, Структуры ООН-женщины в Кыргызстане, Международного Фонда избирательных систем в КР.

Также на мероприятии участвуют депутаты Жогорку Кенеша КР, представители государственных органов и организаций гражданского общества, независимые эксперты Кыргызской Республики.

Целью проведения электорального форума является обсудение широкого круга вопросов, связанных с совершенствованием законодательства и правоприменительной практики, внедрением избирательных технологий, и обменом накопленного опыта в сфере избирательного права и процесса.

В приветственной речи председатель ЦИК КР

Нуржан Шайлдабекова отметила значимость Иссык-Кульского электорального форума, поскольку у каждого есть чему поучиться, и у каждого есть чем поделиться. Форум "является хорошей площадкой для открытого диалога, дискуссии и конструктивного взаимодействия, поиска инновационных путей решения по вызовам современности, стоящих перед всеми нашими избирательными органами".

В первый день Форума прошли три круглых стола на следующие темы:

• "Совершенствование избирательного права и процесса", где были затронуты особенности национальных законодательств, обсужден ряд аспектов реализации избирательных прав некоторых субъектов избирательного права (женщины, ЛСИ, мигранты, СМИ).

• "Технологии достоверности и прозрачности", где представители государственных органов, академического и экспертного сообщества обсудили цифровые технологии и некоторые вопросы цифровизации избирательных процессов и цифрового образования.

• "Молодежь и выборы", где были обсуждены вопросы повышение правовой и политической культуры молодых и будущих избирателей.

В ходе мероприятия участники имели возможность ознакомиться с опытом и наработками других стран в сфере совершенствования избирательного права и процесса, обменялись мнениями.

Во второй день электорального форума ожидаются выступления и доклады председателей и представителей ЦИК зарубежных стран и глав международных организаций.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/430606
Теги:
Иссык-Кульская область, форум, Кыргызстан, ЦИК
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  