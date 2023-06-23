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Ущерб более 1 млн сомов. ОсОО уклонилось от уплаты налогов за транспорт

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- Бермет Таалайбекова
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Были выявлены факты уклонения от уплаты таможенных платежей со стороны ОсОО "А. П.". Об этом сообщает пресс-служба таможенной службы.

По ее данным, с 27.09.2018 года по 16.07.2019 года в адрес вышеуказанного юридического лица ввезены 2 автомашины марки "TOYOTA LAND CRUISER 150" 2018 года выпуска и "TOYOTA LAND CRUISER 150" 2019 года выпуска, которые были помещены под таможенную процедуру "Таможенный склад".

Согласно пункту 1 статьи 157 Таможенного кодекса ЕАЭС, срок действия таможенной процедуры таможенного склада составляет 3 года. Кроме этого, эти товары, до истечения срока, должны быть помещены под иную таможенную процедуру. Однако, вышеуказанные автотранспортные средства без уведомления таможенного органа и без уплаты таможенных платежей были проданы другим лицам.

В результате таможенных правонарушений, сумма ущерба, нанесенного государству составила 1 388 879 сомов.

Собранные материалы зарегистрированы в АИС ЖУИ ЕРП и переданы в Генеральную прокуратуру КР для рассмотрения и принятия решения в соответствии с законодательством КР.


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URL: https://www.vb.kg/430612
Теги:
ГТС, налоги, Кыргызстан, автомобили
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