Эксперты: в условиях гибридной войны вирусы становятся основным оружием

В условиях современной гибридной войны микроорганизмы, вирусы становятся основным видом оружия массового поражения.

Формирование нового миропорядка создает вызовы и угрозы биологической безопасности Кыргызстана. А в Кыргызстане по чьей-то оплошности или злому умыслу до сих пор не денонсировал соглашение с Канадской лабораторией от 2009 года по строительству. И то есть работы могут начаться в любой момент или уже идут? Кто может это проверить?

Вопросы, связанные с разработкой национального законодательства по обеспечению биологической безопасности Кыргызстана обсудили участники круглого стола: "Национальное законодательство КР, как фактор защиты от биологических угроз в условиях глобальных вызовов". Мероприятие было организовано Центром экспертных инициатив "Ой Ордо" .

Системный аналитик, кандидат медицинских наук Бактыбек Саипбаев при обсуждении "Национального законодательства КР, как фактора защиты от биологических угроз в условиях глобальных вызовов", организованном Центром экспертных инициатив "Ой Ордо" отметил, что проблема биобезопасности очень многоплановая, поэтому к ее решению нужно привлекать разных специалистов, не только медиков, но и экспертов из числа ветеранов спецслужб, например, потому что они владеют информацией, которая недоступна гражданским специалистам.

По словам спикера, многие из ныне существующих, в том числе, неизлечимых заболеваний с высокой степенью летальности, считаются результатом разработок американских военных вирусологов.

- В 80-е годы я работал в Институте биофизики третьего управления Минздрава СССР, который занимался, в том числе особо опасными инфекциями. И мы были первыми, кто столкнулся с изучением случаев атипичной ураганной пневмонии, от которой люди внезапно и очень быстро умирали, а также онкологической болезни – саркома капоши. В итоге выяснилось, что виновником этих заболеваний является вирус иммунодефицита человека. Тогда по закрытым каналам шла информация, что с этим вирусом, очевидно, поработали, то есть скорее всего, он является результатом разработок военных специалистов в области вирусологии.

Потом вдруг появилась лихорадка желтого Нила, потом SARS - COV -1, потом SARS - COV -2 и т.д. Однако их разработчики никак не могли добиться того, чтобы эти инфекции были направлены только на определенные народы и этносы, - рассказал эксперт.

Он пояснил, что определенная группа людей "приговорила к утилизации" целые народы.

- Это осознать сложно, но возможно, если понять психологию тех, кто за этим стоит. В свое время был большой доклад Римского клуба о том, что нам надо сократить количество людей на планете, поскольку она не выдержит многомиллиардного населения. Потом были закрытые заседания, так называемого комитета трехсот – самых богатых семей мира. С этих встреч шла частичная утечка информации, после чего и заговорили о "золотом миллиарде", то есть жить должны остаться только миллиард человек, а остальные должны быть утилизированы

различными способами, - отметил спикер.

По его словам, микроорганизмы, вирусы и так далее в этой связи становятся основным видом оружия массового поражения в условиях современной гибридной войны. И то, что еще несколько лет назад казалось фантастикой, например, что определенные инфекции могут быть направлены против конкретных этнических групп, сегодня становится все более явным.

- Сейчас идет настоящая биологическая война: то вдруг у нас появляются вспышки сибирской язвы, то вдруг мы заговорили о вспышках чумы, то вдруг вспыхнула эпидемия вируса Эбола, относительно которого тоже есть подозрения, что с ним поработали, т.к. ранее он не затрагивал человеческую популяцию. При этом вирусологи, микробиологи, бактериологи говорят о том, что человечество будет сталкиваться с еще более опасными инфекциями. А исходя из того, что к этому подключаются военные специалисты из того же Пентагона, становится ясно, что нас ждут очень серьезные испытания, а это значит, что нам нужно укреплять общую систему безопасности. Я считаю, как Россия взялась обеспечивать нашу противовоздушную оборону при помощи С-400, так же нам надо закрываться общим зонтиком безопасности и от внешних биологических атак, - поделился мнением аналитик.

Он подчеркнул, что Кыргызстан крайне уязвим в плане биологических угроз, учитывая, что американские биолаборатории "открыли у себя братья-казахи". Причем народ Казахстана, по словам спикера, против этих объектов, но есть чиновники, аффилированные с американцами, которые разрешили их открыть. Сначала появилась лаборатория в Алма-Ате, потом на Кордае. Самым резонансным стал объект в поселке Гвардейском в 80 км от границы с Кыргызстаном – это будет самая крупная в мире военная микробиологическая лаборатория с семью подземными и пятью надземными этажами.

- Там хотят собрать все самые опасные инфекции со всего мира. Кроме того, есть информация, что большую часть лабораторий с Украины перевозят также в Казахстан. Для американцев это очень удобная локация, поскольку рядом и Россия, и Китай – основные соперники США, а Кыргызстан оказывается между двух огней.

Поэтому нам нужно срочно создавать свою систему биологической безопасности для начала в рамках ОДКБ. Нужна сеть лабораторий, подчиненных Минздравам наших стран, параллельно нужно подключать Минобороны. Ситуация очень серьезная, и нам нельзя расслабляться, мы должны помнить о том, что или мы сплотимся и создадим общую систему безопасности и биологической, и военной, и информационной, и кибернетической, или мы останемся беззащитными и нас по одиночке, как говорится, будут щелкать, - добавил Бактыбек Саипбаев.

Экс-депутат ЖК КР, общественный деятель Евгения Строкова в свою очередь обратила внимание, что соглашение с канадской стороной от 2009 г. о строительстве биолаборатории в Бишкеке до сих пор не денонсировано, то есть на его основании вполне может быть активизирована работа в данном направлении.

- То есть вопрос, по сути, не закрыт, и это очень опасно. Мы хорошо знаем методы той страны, которая считает себя власть имущей над всем миром, и они могут в два счёта найти какую-нибудь зацепку для того, чтобы заставить нас построить эту лабораторию. Поэтому я думаю, что нам нужно заняться расторжением того соглашения. Во-вторых, в вопросах обеспечения нашей биобезопасности нам нужно меньше ориентироваться на ВОЗ, потому что эта организация пляшет под ту же дудку, что и Пентагон, который руководит всеми 400 биолабораториями, расположенными по всему миру. И вообще чего ожидать от организации, которая официально заявляет, что человечество делится не на два пола – мужской и женский, а на пять? Конечно, там есть порядочные люди и хорошие специалисты, но, к сожалению, не они определяют политику Всемирной организации здравоохранения, - отметила спикер.

Не самым показательным примером обеспечения биологической безопасности для Кыргызстана, по ее мнению, является и Казахстан, где Пентагон поставил несколько своих лабораторий.

- Одна только биолаборатория в Гвардейском чего стоит. Но самое интересное, что власть имущие жаловались, что им даже не разрешили зайти внутрь этого объекта, то есть получается, что на своей земле они позволили построить полигон для биологических экспериментов, но доступ в него для них закрыт. Я так понимаю, что это происходит потому, что сегодня практически все природные ресурсы, полезные ископаемые и месторождения принадлежат уже не Казахстану, а Европе и США, то есть казахское руководство находится в серьезной зависимости от Запада, может, даже в большей степени, чем мы себе это представляем, - поделилась мнением экс-парламентарий.

Она поддержала мысль, что Кыргызстану, чтобы иметь возможность развивать науку и обеспечивать собственную биобезопасность, нужны современные лаборатории, но они должны быть построены совместно с партнерами по ОДКБ, ЕАЭС и ШОС, то есть в рамках объединений, выступающих гарантом безопасности республики по другим направлениям.