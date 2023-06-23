Садыр Жапаров: В КР проведены 22 выборов по новой избирательной модели

В Чолпон-Ате проходит второй день Иссык-Кульский электоральный форум "Выбор ХХI века", где к участникам обратился с видеобращением президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров. В своем выступлении глава государства выразил надежду, что электоральный форум станет площадкой для обмена мнениями дискуссиями по улучшению избирательного процесса, выработке новых прогрессивных идей и инновационных путей решения вызовов стоящими перед органами всех стран.

"Сегодняшний электронный форум очень важен как для дальнейшего расширения дружественных отношений и взаимного сотрудничества наших стран, так и с точки зрения выявления новых возможностей и улучшения условий реализации избирательных прав граждан. В демократическом государстве эффективность и стабильность функционирования государственных органов зависит от легитимности избираемых органов, которым через выборы доверяют право управлять страной.

Выборы являются одними из основных инструментов реализации народовластия и выражение общественного мнения обеспечение стабильности и эффективности функционирования государственного механизма.

Кыргызстан был и остается приверженным демократическому пути развития намерен дальше укреплять институт верховенства закона и защиты прав человека. Кыргызстан на протяжении последних 10 лет находится в процессе реформирования. В Кыргызской Республике проведены 22 выборов по новой избирательной модели. Основными достижениями реформы избирательной системы стали достоверность, прозрачность, повышение конкурентности выборов, повышения уровня импульсивности выборов, улучшение правовых и практических условий для свободного волеизъявления граждан. В 2021 году в Кыргызской Республике были проведены выборы всех уровней и два референдума. В ходе проведенных избирательных кампаний был сделан шаг в преодолении подкупа и злоупотреблением административным ресурсом. Кыргызстан за год прошел через полный избирательный цикл и через проведение выборов и референдумов, смог достичь политической стабилизации в стране. Я рад приветствовать гостей председателей ЦИК Азербайджана, Армении, Казахстана, России, представителей избирательных органов Беларуси, Грузии, Туркменистана, представителей исполнительного комитета СНГ, Совета Межпарламентской ассамблеи государств участников СНГ и ОДКБ.

Как вам известно Кыргызская Республика с 1 января 2023 года приняла председательство в содружестве независимых государств. Определив основные задачи и направления председательства, Кыргызстан работает в тесном взаимодействии с государствами участниками СНГ и исполнительным комитетом. Я приветствую созданию совета глав государств СНГ консультативного совета руководителей избирательных органов государств", - отметил в своем обращении Садыр Жапаров.