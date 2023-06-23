Совет Безопасности ООН провел заседание по Афганистану

21 июня в Совете Безопасности ООН состоялось заседание по Афганистану. Об этом сообщает пресс-служба МИД. По ее данным, постоянный представитель КР при ООН Аида Касымалиева в ходе своего выступления отметила, что Кыргызская Республика заинтересована в мирном и стабильном Афганистане, готова развивать добрососедские отношения и протянуть руку помощи афганскому народу. Кроме того, была отмечена важность интеграции экономики Афганистана в региональные процессы, в числе которых реализация проекта CASA-1000 по экспорту электроэнергии через территорию Афганистана в страны Южной Азии.

В заседании также приняла участие специальный представитель генерального секретаря ООН по Афганистану, глава миссии ООН по содействию Афганистану Роза Отунбаева, которая информировала членов Совета о ситуации в этой стране.