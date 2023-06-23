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В Бишкеке за одно утро за выброс мусора выписали штрафы на 47 тысяч сомов

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Муниципальная инспекция по контролю за благоустройством мэрии города Бишкек ежедневно ведет борьбу с нарушителями Правил благоустройства города Бишкек, несмотря на наличие контейнерных площадок, граждане выбрасывают мусор на улицу. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"22 июня 2023 года с 06:00 часов утра на плановом рейде по факту несоблюдения Правил благоустройства города Бишкек и выброса мусора в неустановленном месте Муниципальной инспекцией выписано 6 протоколов на сумму 47 тысяч 500 сомов.

Из них в отношении:

- гр. Кенжебаевой К.С. за выброс мусора в неустановленном месте;

- ОсОО "Шнос" за нарушение Правил благоустройства города Бишкек;

- ОсОО "Фарватер" за нарушение Правил благоустройства города Бишкек;

- гр. Нурлановой М.Н. за выброс производственного мусора в неустановленном месте;

- гр. Подстречной А.В. за нарушение Правил благоустройства города Бишкек;

- гр. Калманбетовой Д.Б. за выброс производственного мусора в неустановленном месте;

Со всеми нарушителями провели разъяснительные работы о недопущении выброса мусора в неустановленных местах.

За несоблюдение чистоты и порядка вокруг объекта по статье 114 Кодекса КР "О правонарушениях" влекущее наложение штрафа в размере от 3 тысяч до 13 тысяч и выброс мусора в неустановленном месте по части 1 статьи 115 Кодекса КР "О правонарушениях" влекущее наложение штрафа в размере от 5,5 тысяч до 17 тысяч сомов.

Дорогие горожане! Убедительно просим соблюдать чистоту и порядок на территории нашего города, а также сообщать о нарушениях по телефону: 0 (312) 62-06-18".


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URL: https://www.vb.kg/430619
Теги:
мусор, Бишкек
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