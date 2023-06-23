"Бишкекасфальтсервису" требуются 20 дорожных мастеров

В муниципальное предприятие "Бишкекасфальтсервис" требуются рабочие, сообщает пресс-служба мэрии столицы.
"Заработная плата зависит от объёма работ, от 25 тысяч сомов в месяц и выше, плюс бесплатный обед.
Так, требуются 20 дорожных мастеров:
• Гражданин Кыргызской Республики, достигший 18 лет;
• профессиональные рабочие с опытом и умениями;
• без вредных привычек;
• пунктуальные и ответственные;
• выполняющие работу в точном соответствии с нормами и требованиями.
Всем кандидатом при себе иметь резюме, с указанием правильных кантатных номеров.
Также 1 инженер-сметчик:
- гражданин Кыргызской Республики, достигший 18 лет;
- не имеющий судимость;
- профессиональное образование;
- стаж государственной и/или муниципальной службе или опыт работы по специальности, с учётом группы и категории административных должностей;
- профессиональные компетенции.
- знание общего законодательства Кыргызской Республики, а также законодательства в соответствующей области.
- государственного и официального языков в объеме, необходимом для исполнения должностных обязанностей;
- владение компьютерной и оргтехникой, необходимыми программными продуктами;
- умения и навыки в соответствующей сфере;
- наличие профессионального образования подтверждается документом установленного образца.
Собеседование проходит в будние дни с 9:00 до 17:00 по адресу: улица Хвойная 70, телефон для справок: 0312377717".