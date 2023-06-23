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"Бишкекасфальтсервису" требуются 20 дорожных мастеров

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В муниципальное предприятие "Бишкекасфальтсервис" требуются рабочие, сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"Заработная плата зависит от объёма работ, от 25 тысяч сомов в месяц и выше, плюс бесплатный обед.

Так, требуются 20 дорожных мастеров:

• Гражданин Кыргызской Республики, достигший 18 лет;

• профессиональные рабочие с опытом и умениями;

• без вредных привычек;

• пунктуальные и ответственные;

• выполняющие работу в точном соответствии с нормами и требованиями.

Всем кандидатом при себе иметь резюме, с указанием правильных кантатных номеров.

Также 1 инженер-сметчик:

- гражданин Кыргызской Республики, достигший 18 лет;

- не имеющий судимость;

- профессиональное образование;

- стаж государственной и/или муниципальной службе или опыт работы по специальности, с учётом группы и категории административных должностей;

- профессиональные компетенции.

- знание общего законодательства Кыргызской Республики, а также законодательства в соответствующей области.

- государственного и официального языков в объеме, необходимом для исполнения должностных обязанностей;

- владение компьютерной и оргтехникой, необходимыми программными продуктами;

- умения и навыки в соответствующей сфере;

- наличие профессионального образования подтверждается документом установленного образца.

Собеседование проходит в будние дни с 9:00 до 17:00 по адресу: улица Хвойная 70, телефон для справок: 0312377717".


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URL: https://www.vb.kg/430623
Теги:
дороги, строительство, Бишкек
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