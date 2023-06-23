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В Ысык-Атинском районе открыли комбикормовый завод "Аталык Жем"

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Председатель кабинета министров КР Акылбек Жапаров принял участие в торжественном открытии комбикормового завода "Аталык Жем" в Ысык-Атинском районе Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

"Глава кабмина от имени президента и от себя лично поздравил присутствующих с открытием завода и отметил, что экономическую основу любого государства составляет бизнес.

"Этот завод производственной мощностью 20 тонн в час будет закупать у местных фермеров более 60 тыс тонн зерна на сумму 1 млрд сомов и создаст более 50 рабочих мест. Общая сумма инвестиций составила 430 млн сомов, 150 млн сомов были предоставлены через "Айыл Банк",- сказал Акылбек Жапаров.

Он добавил, что открытие завода также позволит повысить качество производимых кормов до европейских стандартов и станет "хорошим толчком для развития не только комбикормовой промышленности, но и агропромышленного кластера в целом".

Отметим, что комбикормовый завод "Аталык Жем" принадлежит ОсОО "Агропромышленный комплекс ЭлДан Аталык" и оснащен современной техникой европейского производства.

В заводе также оборудована лаборатория входного контроля сырья, подключена автоматизированная программа расчета рационов на основе данных лаборатории. Основными направлениями деятельности завода являются:

- полеводство;

- семеноводство;

- животноводство;

- птицеводство яичного направления;

- производство кормов, премиксов".


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URL: https://www.vb.kg/430626
Теги:
Акылбек Жапаров, промышленность, Чуйская область
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