До 110 лет тюрьмы грозит Кылычдароглу - сопернику Эрдогана на выборах

Лидеру турецкой оппозиции и бывшему сопернику действующего президента страны на майских выборах Кемалю Кылычдароглу грозит до 110 лет тюрьмы.

По данным газеты Cumhuriyet, против Кылычдарогду подано 28 исков. Ранее расследование по ряду исков было приостановлено из-за его депутатской неприкосновенности, но по итогам майских выборов Кылычдароглу не попал в парламент и лишился иммунитета.

Большинство исков против Кылычдароглу подал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который обвинил бывшего соперника во лжи. По каждому из исков оппозиционеру грозит до 4 лет заключения.

В то же время ТАСС со ссылкой на свои источники пишет, что турецкие политологи считают маловероятным привлечение лидера оппозиции к уголовной ответственности, поскольку это может привести к дестабилизации политической ситуации в стране.

Выборы президента Турции прошли в середине мая 2023 года. В первом туре Эрдоган набрал 49,35% голосов, а Кылычдароглу - 45%. Для победы Эрдогану было необходимо набрать больше 50% голосов, поэтому состоялся второй тур, итоги которого Центризбирком Турции подвел 28 мая. Эрдоган победил с 52,14% голосов избирателей против 47,86% у Кылычдароглу.

24 мая стало известно что оппозиционный кандидат в президенты Турции Кемаль Кылычдароглу подал иск против действующего главы государства Эрдогана из-за обвинений в демонстрации фейкового видео. Речь идет о видеозаписи, на которой Кылычдароглу якобы поддерживают лидеры запрещенной и признанной террористической в Турции Рабочей партии Курдистана. Сумма иска составляет 1 млн лир (более $50 тыс.).