В школах-интернатах Ошской области выявлены нарушения прав детей

Сотрудники территориального представительства Национального центра по предупреждению пыток КР (НЦПП) по Ошской области посетили лицей-интернат им. "Кадырмамат уулу А", школу-интернат им. А.Тургунова и школу-интернат для одаренных детей им. У.Салиевой, в ходе которого были выявлены следующие основные нарушения. Об этом сообщает пресс-служба НЦПП КР.

"Во всех вышеуказанных интернатных школах банное помещение и душевые комнаты находится в непригодном для использования состоянии, в связи с чем дети в течение долго времени не имеют возможности помыться в бане, что негативно влияет на их здоровье, и тем самым нарушаются санитарно-гигиенические права детей.

Кроме того, норма суточного довольствия в размере 60 сомов в день (4-х разовое питание) на одного ребенка не соответствует реальности".