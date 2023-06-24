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В школах-интернатах Ошской области выявлены нарушения прав детей

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Сотрудники территориального представительства Национального центра по предупреждению пыток КР (НЦПП) по Ошской области посетили лицей-интернат им. "Кадырмамат уулу А", школу-интернат им. А.Тургунова и школу-интернат для одаренных детей им. У.Салиевой, в ходе которого были выявлены следующие основные нарушения. Об этом сообщает пресс-служба НЦПП КР.

"Во всех вышеуказанных интернатных школах банное помещение и душевые комнаты находится в непригодном для использования состоянии, в связи с чем дети в течение долго времени не имеют возможности помыться в бане, что негативно влияет на их здоровье, и тем самым нарушаются санитарно-гигиенические права детей.

Кроме того, норма суточного довольствия в размере 60 сомов в день (4-х разовое питание) на одного ребенка не соответствует реальности".


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URL: https://www.vb.kg/430631
Теги:
Кыргызстан, Национальный центр по предупреждению пыток
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