Запад профинансирует фабрику фейков в Центральной Азии

Вот и подъехала очередная партия "печенюшек" от западных партнеров: недавно стало известно, что Агентство США по международному развитию (USAID) выделило первые 12 млн долларов странам Центральной Азии. На эти деньги американцы хотят научить нас отличать ложь от правды или, как модно выражаться в проамериканской среде, "бороться с дезинформацией и пропагандой", исходящих от России.

Для тех, кто не в теме, поясним, что пропагандой называют информационную стратегию, направленную на то, чтобы убедить людей в чем-то. Эту стратегию используют политики, религиозные лидеры и вообще все те, кто хочет как-то повлиять на умы людей, заставить их изменить свое мировоззрение.

Если разобраться, то - это как раз то, чем постоянно занимаются USAID и другие американские организации и фонды, неустанно работающие над тем, чтобы разрушить исторические связи между странами бывшего СССР. А инициирование и финансирование очередной антироссийской информационной кампании в Центральной Азии только подтверждает это.

Средства USAID будут распределяться между лояльными Западу блогерами и журналистами на создание контента, "разоблачающего политику России". Уже сама эта формулировка подразумевает, что информация должна быть негативной. Западникам не нужна правда, они создают в Центральной Азии фабрику фейков, причем, скорее всего, не первую.

Распределять 12-миллионный грант американцев станет казахстанская НКО KazAID. Уже известно, что претендовать на получение этих грантов смогут и кыргызские СМИ и блогеры. Кому удастся выпросить для себя финансирование, станет ясно довольно скоро: фокус их контента резко сместиться - будут отрабатывать тему "Россия как враг всего свободолюбивого человечества".

Этот нарратив будет продвигаться за счет не особенно образованных радикальных националистов, за счет переписывания истории, попрания памяти о Великой Отечественной войне, общая победа советского народа в которой стала залогом нашего с вами сегодняшнего существования.

Кстати, деятельность KazAID не ограничивается посредничеством при распределении американских денег. На свою профильную деятельность организация в этом году получит 50 млн долларов. Эти средства пойдут, в том числе, на реализацию программы "Достык", цель которой взрастить и подготовить молодых и активных прозападных политиков. Эти активисты в будущем должны будут обеспечивать вассальную преданность своего государства западным хозяевам.

Помимо этого KazAID выделяет средства государствам, в которых имеются казахские диаспоры. Формально, ради поддержки сограждан, фактически - для того, чтобы сформировать на территории других стран, скажем так, национальные ячейки, представителей которых можно будет мобилизовать в случае возможных геополитических конфликтов. К слову, в Кыргызстане проживает более 36 тысяч казахов.

Однако, вернемся к западным "печенькам" и тому, как активно нам пытаются скормить вместе с ними западную пропаганду. Судите сами, только через фонд "Сорос-Кыргызстан" было выделено более 100 млн долларов на финансирование "борьбы за демократию" или, если переводить с американского, на формирование образа России как главного врага Кыргызстана и его независимости.

Нужно отметить, что для США Кыргызстан остается в своем роде непокоренным рубежом. Несмотря на то, что в стране действуют десятки тысяч НПО, работающих за американские деньги (а может быть как раз благодаря этому, поскольку люди видят истинную сущность грантоедов и их спонсоров) республика упорно держится за свой суверенитет и проводит независимую внешнюю политику. В том числе в отношении России. Более того, страна идет на сближение с РФ - этому способствует как историческая общность, так и здоровый прагматизм.

В то же время, прозападные силы в нашей стране не оставляют попыток переломить ситуацию, стремясь поставить под сомнение необходимость участия КР в региональных интеграционных объединениях, таких как ЕАЭС, ОДКБ и ШОС. Тем самым, западники хотят не просто дискредитировать нацеленность властей Кыргызстана на сохранение и укрепление стратегических связей, но и очернить все, что реально выгодно республике и имеет ключевое значение для долгосрочной социально-экономической и политической стабильности. И новая фабрика фейков, финансируемая USAID, будет лить воду на эту же мельницу.

По мнению общественного деятеля Анвара Сартаева, борьба с российской пропагандой - это надуманный предлог, под которым американцы хотят усилить свое влияние в центральноазиатском регионе.

"Они [страны Запада], конечно, сейчас выделяют большие деньги. Для них все эти медиа-проекты как соломинка для утопающего. Они теряют однополярный мир. Сейчас Россия крепко встала на ноги, крепко стоит Китай. Запад же старается обманным путем, путем подкупа перетянуть на свою сторону бывшие союзные республики. Но пока наше послевоенное поколение живо, я думаю, мы трезво оцениваем происходящее, и не допустим чтобы американцы нами руководили", - говорит общественный деятель Анвар Сартаев.

Финансирование информационных кампаний, считает эксперт, проводится для того, чтобы манипулировать сознанием людей, особенно молодых. Так что относится к контенту, производимому за западные деньги нужно, как к самой настоящей пропаганде.

Но, спросите вы, зачем свободному и демократическому Западу промывать нашим людям мозги? Тут все просто: американцы ведут гибридную войну с Россией и Китаем и им важно создавать очаги нестабильности во всех зонах влияния этих стран. Для этого они и высевают семена "цветных революций", создают условия для социально-политического дисбаланса и последующей смены власти. Это главные цели западных партнеров здесь в Кыргызстане. А безопасность и развитие нашей страны им, грубо говоря, до фонаря, поскольку все мы - жители Кыргызстана и Центральной Азии в целом - лишь сопутствующие потери в их борьбе за мировую гегемонию.