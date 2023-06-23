Должны ли ученые Центральной Азии добровольно идти по пути самоизоляции?

Центрально-Азиатский регион, находящегося на перекрестке мировых производственных и торговых маршрутов, особенно уязвим перед новыми вспышками инфекционных заболеваний. Пандемия COVID-19 продемонстрировала насколько уязвимыми могут быть страны, в которых совершенно не развита наука и отсутствуют какие-либо технологии. Именно поэтому важное значение приобретает сотрудничество государств Центральной Азии в вопросах санитарно-эпидемиологического контроля.

Будем откровенны, кыргызстанские ученые не разработали противовирусной вакцины во время пандемии. Да и местная медицина не сумела самостоятельно разработать план лечения. Все что смогли сделать власти, так это слепо скопировать "алгоритм лечения" в других странах.

Но проблема в том, что и сегодня ситуация с санитарно-эпидемиологической защитой в Кыргызстане не улучшилась. По-прежнему существуют проблемы с финансированием, медоборудованием и кадрами, что ставит под угрозу здоровье не только населения страны, но и всего региона.

Выход один – сотрудничество и повышение квалификации в тех странах, где данная сфера развита намного лучше. К примеру, в соседнем Казахстане за последнее десятилетие предприняты значительные усилия для профилактики инфекций. Там уже активно работают отдельная противочумная служба и национальный научный центр особо опасных инфекций. Более того, в соседней республике смогли разработать собственную вакцину против коронавируса.

Кыргызстанскому руководству не нужно "изобретать велосипед", а достаточно начать налаживать мосты сотрудничества по части биологической безопасности с соседним государством. Это позволит перенять опыт, проводить совместные научные исследования, обучить персонал и организовывать совместную работу по трекингу возможных очагов инфекции, создавая общие протоколы и процедуры ответа на эпидемии.

Особый подход к вопросам биологической безопасности и достаточное финансирование этого направления позволили Казахстану стать единственной страной в Центральной Азии, которая смогла разработать собственную вакцину против коронавируса. Успешное применение "QazVac" доказало, что казахская прикладная наука вполне конкурентна на мировом рынке

Однако, в последние два года, российской стороной регулярно поднимается вопрос о деятельности биологических лабораторий в Казахстане, когда идет полная пропаганда против функционирования биотехнологического комплекса, имеющего признаки военного нелегитимного характера под патронажем США. При этом ни один из источников не предоставил весомых оснований для данных утверждений.

В Казахстане действительно есть две лаборатории стандарта Biosafety level 3 (BSL3). Первая – лаборатория в Алматы, которая построена на территории научного центра карантинных и зоонозных инфекций имени Масгута Айкимбаева. Вторая находится в Жамбыльской области на территории городка "Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности". Также планируется построить еще лабораторию, но уже с повышенным уровнем безопасности BSL 4 в поселке Гвардейском Кордайского района Жамбылской области.

МИД РК неоднократно заявлял, что та же Центральная референтная лаборатория в Алматы, построенная при поддержке США, как и другие подобные научные центры, уже несколько лет принадлежат исключительно Казахстану и работают в его интересах.

– Эта лаборатория полностью передана правительству Казахстана. Сейчас Казахстан осуществляет свои исследовательские и научные разработки именно в этой лаборатории, – говорил журналистам еще в 2020 году тогдашний министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди..

Помимо главы МИД, и казахстанские специалисты в один голос утверждают, что референс-лаборатория для исследований особо опасных патогенов является исключительно гражданским объектом, что никаких разработок американские или другие ученые из третьих стран там не ведут. А 3-й уровень безопасности лаборатории физически и фактически не позволяет разрабатывать в ней какое-либо биологическое оружие.

Неподтвержденная аргументация, содержащаяся в российских СМИ, сопоставима с общей направленностью агрессивных публикаций в РФ и высказываний некоторых российских политиков в отношении биотехнологического комплекса РК. Таким образом, российские официальные круги целенаправленно проводят информационные "вбросы" для дискредитации биологической деятельности сопредельных государств.

Хотя ещё в мае 2021 года российская межведомственная делегация посетила ЦРЛ и ознакомилась с ее работой, не обнаружив фактов, противоречащих взятых на себя РК обязательствам в рамках Инициативы Центров передового опыта Европейского Союза по химическим, биологическим, радиологическим и ядерным материалам.

Цель подобных вбросов вполне понятна – формирование негативного фона и запугивание населения последствиями сотрудничества с США. В перспективе полный отказ от какого-либо сотрудничества с научными центрами любых других стран, кроме России. Но Россия сегодня находится в мировой изоляции. Поэтому должны ли представители науки Центральной Азии добровольно идти по пути самоизоляции и подвергать своё население современным угрозам?