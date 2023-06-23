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Пострадавшим предпринимателям в приграничном конфликте списали кредиты

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- Бакыт Басарбек
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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Закон Кыргызской Республики "О списании бюджетных кредитов, выданных субъектам предпринимательства Баткенской области, пострадавшим в результате конфликта на кыргызско-таджикской границе 28-30 апреля 2021 года". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 24 мая 2023 года.

Закон разработан в целях оказания государственной поддержки субъектам предпринимательства Баткенской области, пострадавшим в результате конфликта на кыргызско-таджикской границе 28–30 апреля 2021 года, и регламентирует порядок списания задолженности по бюджетным кредитам, выданным в соответствии с постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики "Об утверждении Порядка возмещения ущерба субъектам предпринимательства Баткенской области, пострадавшим в результате конфликта на кыргызско-таджикской границе 28–30 апреля 2021 года" от 6 августа 2021 года № 115.

Законом предусматривается списать задолженность субъектов предпринимательства Баткенской области, пострадавших в результате конфликта на кыргызско-таджикской границе 28–30 апреля 2021 года, по выданным бюджетным кредитам, включая основную сумму долга, проценты за пользование и финансовые санкции, имеющиеся на момент вступления в силу указанного Закона".


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URL: https://www.vb.kg/430640
Теги:
Садыр Жапаров, Кыргызстан, предприниматель
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