С водителями маршрутных такси проводятся разъяснительные работы

Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД КР проводит разъяснительную работу среди водителей маршрутных транспортных такси и руководителей фирм, маршрут которых пролегает через город и регионы. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД.

"Маршрутные такси, которые заезжают в отдаленные районы, останавливаются на обочинах дорог, чтобы забрать клиентов и грубо нарушают правила дорожного движения, создавая помехи другим участникам дорожного движения.

В связи с этим, для предотвращения подобных явлений должны быть разработаны комплексные меры. Такси будут забирать граждан только с автовокзалов, а транспортные средства, не соответствующие техническим требованиям, не будут допускаться на маршрут.\

Также поручено совместно с соответствующими службами провести работы по осмотру придорожных дорожных знаков, обновлению недостающих дорожных знаков и дорожных полос.

Кроме этого, было отмечено, что общественный транспорт при выходе на маршрут обязательно должен пройти техосмотр и наркологическое отделение".