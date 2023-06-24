Погода
$ 87.10 - 87.73
€ 94.62 - 95.62

С водителями маршрутных такси проводятся разъяснительные работы

222  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД КР проводит разъяснительную работу среди водителей маршрутных транспортных такси и руководителей фирм, маршрут которых пролегает через город и регионы. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД.

"Маршрутные такси, которые заезжают в отдаленные районы, останавливаются на обочинах дорог, чтобы забрать клиентов и грубо нарушают правила дорожного движения, создавая помехи другим участникам дорожного движения.

В связи с этим, для предотвращения подобных явлений должны быть разработаны комплексные меры. Такси будут забирать граждан только с автовокзалов, а транспортные средства, не соответствующие техническим требованиям, не будут допускаться на маршрут.\

Также поручено совместно с соответствующими службами провести работы по осмотру придорожных дорожных знаков, обновлению недостающих дорожных знаков и дорожных полос.

Кроме этого, было отмечено, что общественный транспорт при выходе на маршрут обязательно должен пройти техосмотр и наркологическое отделение".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/430641
Теги:
маршрутки, Кыргызстан, ГУОБДД, такси
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  