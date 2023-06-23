По иску прокуратуры в Сокулуке возвращен детский сад, сообщает пресс-служба ГП КР.
"В 2004 году постановлением Сокулукской районной госадминистрации двухэтажное здание детского сада в селе Сокулук было передано районному управлению Социального фонда, которое в нарушение его целевого назначения использовало как административное здание.
Стоимость здания - 10 млн. 120 тысяч сомов.
Прокуратурой Сокулукского района в суд внесен иск о возврате здания детского сада, который полностью удовлетворен.
По акту прокурорского реагирования в указанном здании в дальнейшем будет функционировать детский сад".