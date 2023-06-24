Фермеры стали жертвой обмана Минфина КР и банка "АКБ Кыргызстан"? (видео)

Фермеры Чолпонкул Чынгышев и Амантур Асеков вот уже более 20 лет не могут добиться справедливости. По их словам, они стали жертвой крупной аферы с участием чиновников Минфина Кыргызстана и банка "АКБ Кыргызстан".

Сегодня на пресс-конференции в Бишкеке они обратились к президенту с просьбой защитить их права и вернуть им их имущество, которое обманным путем у них изъяли.

Фермеры в 1996 году взяли кредит в размере 80 тысяч евро на новую мельницу в банке "АКБ Кыргызстан", отдав в залог две квартиры и само крестьянское хозяйство. Но в итоге они остались без квартир и без самой мельницы.

"Министерства финансов Кыргызстана и Германии заключили договор на предоставление кредитов в размере 84 млн евро. Мы в свою очередь взяли кредит в размере 80 тысяч евро на приобретение мельницы, которую нам предоставила немецкая фирма "PAUL BUSSE". По договору мельница была 1996 года выпуска с производительностью 300 кг в час. А по факту, как потом показала экспертиза, мельница была 1956 года выпуска и стоимость ее составляла 2500-3500 евро.

У нас был трехсторонний договор между нашим крестьянским хозяйством "Чынгыш", банком "АКБ Кыргызстан" и немецкой фирмой "PAUL BUSSE". Мы, разумеется, отправили письмо в МИД Германии, что немецкая фирма "PAUL BUSSE" нарушила договор о предоставлении новой мельницы, предоставив нам старую. И что удивительно в МИДе нам ответили, что данная компания в реестре Минюста Германии не значится. "АКБ Кыргызстан" получается взял с нас деньги за старую мельницу по цене новой, которая в разы отличается. При этом мы просили банк предоставить нам информацию о том, куда они направили наши деньги, раз такой фирмы не существует в Германии, но ответа мы так и не получили", - рассказал нашей редакции пострадавший Чолпонкул Чынгышев.

"Если в начале пострадавшим удалось выиграть суд, то потом судебное решение было отменено в пользу банка. Одну квартиру приобрела некая Умарова, она же Шадиева – сестра бывшего члена правительства Аксарбека Шадиева, который находится в бегах. Так вот она якобы купила квартиру через аукцион, но который, как мы выяснили, не проводился. По этому поводу было возбуждено уголовное дело, но которое так и не было завершено. Таким образом пять раз возбуждалось уголовное дело, но результат все тот же. Генеральная прокуратура не выполняет свои функции по надзору", - добавил председатель ОО "Антикоррупционное общественное содействие" Кубанычбек Шаршембаев.

Пострадавшие убеждены, что их дело не двигается по одной простой причине – организаторов этой аферы "крышуют" высокопоставленные чиновники из правительства и прокуратуры. Было возбуждено 5 уголовных дел, но все они так и не были завершены. Последняя для них инстанция – это президент Садыр Жапаров и глава ГКНБ Камчыбек Ташиев, к которым они сегодня обращались за помощью.