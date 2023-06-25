Путин подписал закон о штрафах для госслужащих за иностранные мессенджеры

Президент России Владимир Путин подписал закон об административной ответственности для госслужащих и финансовых организаций, которые используют зарубежные мессенджеры для пересылки данных российских граждан. Документ опубликован на официальном портале правовой информации, сообщает РИА новости.

Закон об административной ответственности для госслужащих и финансовых организаций, которые используют зарубежные мессенджеры для пересылки чувствительных данных российских граждан, предполагает введение штрафов только для тех, кто начнет глубоко интегрировать зарубежные мессенджеры в свои рабочие процессы, связанные с оборотом персональных данных и финансовой информации, сообщил ранее один из соавторов проекта замглавы комитета по информационным технологиям Антон Горелкин в своем телеграм-канале.

Госслужащим нельзя будет делать это в рамках выполнения госзаказа или муниципального задания, финорганизациям запрещается подключать иностранные мессенджеры к своим информационным системам, при этом любая другая коммуникация госслужащих или сотрудников банков в зарубежных мессенджерах (в том числе, в рабочих целях) не запрещается, соответственно, наказывать за это тоже не будут, отмечал он.

Штраф для должностных лиц составит от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - от 100 до 700 тысяч рублей.