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Путин подписал закон о штрафах для госслужащих за иностранные мессенджеры

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Президент России Владимир Путин подписал закон об административной ответственности для госслужащих и финансовых организаций, которые используют зарубежные мессенджеры для пересылки данных российских граждан. Документ опубликован на официальном портале правовой информации, сообщает РИА новости.

Закон об административной ответственности для госслужащих и финансовых организаций, которые используют зарубежные мессенджеры для пересылки чувствительных данных российских граждан, предполагает введение штрафов только для тех, кто начнет глубоко интегрировать зарубежные мессенджеры в свои рабочие процессы, связанные с оборотом персональных данных и финансовой информации, сообщил ранее один из соавторов проекта замглавы комитета по информационным технологиям Антон Горелкин в своем телеграм-канале.

Госслужащим нельзя будет делать это в рамках выполнения госзаказа или муниципального задания, финорганизациям запрещается подключать иностранные мессенджеры к своим информационным системам, при этом любая другая коммуникация госслужащих или сотрудников банков в зарубежных мессенджерах (в том числе, в рабочих целях) не запрещается, соответственно, наказывать за это тоже не будут, отмечал он.

Штраф для должностных лиц составит от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - от 100 до 700 тысяч рублей.


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URL: https://www.vb.kg/430654
Теги:
Владимир Путин, социальные сети
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