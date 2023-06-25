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В Таджикистане морковь подорожала в три раза

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В Таджикистане в последней декаде июня по сравнению с аналогичным периодом прошлого года повысились цены на некоторые сельхозпродукты. Рекорд поставили морковь и слива, цены на которые взлетели в 2-3 раза, сообщает ASIA-Plus.

Отметим, что цена на морковь в 2021 году было рекордной – 10 сомони за 1 кг, в 2022 году она упала до 1,5 – 2 сомони, а в этом году повторяется позапрошлогодняя ситуация.

Третье место по подорожанию занимает черешня, цены на которую так и не снизились с момента начала сбора урожая.

Наблюдается заметное подорожание таких продуктов, как молоко, рис, сахар, баклажаны и персики.

Вместе с тем, заметно снизились цены на муку, растительное масло, яйца, огурцы и лук.

10 продуктов, которые подорожали

Морковь в этом году подорожала в 3 раза. Если 23 июня 2022 года средняя стоимость 1 кг моркови на рынках Душанбе составляла 2 сомони, то в этом году она стоит 6 сомони (48 сомов, - прим. ред.).

Слива – 100% (2,5 в прошлом году - 5 сомони в этом году за 1 кг)

Черешня – 50% (20 – 30 сомони за 1 кг)

Молоко – 33,3% (6 - 8 сомони за 1 литр)

Сахар – 25% (10 - 12,5 сомони за 1 кг)

Персики – 25% (8 – 10 сомони за 1 кг)

Баклажаны – 20% (6 – 7 сомони за 1 кг)

Помидоры – 20% (5 – 6 сомони за 1 кг)

Картофель – 18% (5,5 - 6,5 сомони за 1 кг)

Рис – 17,6% (15,3 – 18 сомони за 1 кг)


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URL: https://www.vb.kg/430657
Теги:
Таджикистан, цены
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