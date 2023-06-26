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Резкость может приводить к агрессии. Гороскоп с 26 июня по 2 июля

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Начало недели ожидается довольно эмоциональным. Резкость может приводить к агрессии. Недопонимание, искажение информации могут побуждать к необдуманным поступкам, создавая сложности в общении, а также провоцирую на рискованные траты денег, что может послужить причиной потерь и даже банкротств.

Овен - стабильные финансовые поступления сохранятся, что позволит совершить запланированные покупки, провести свободное время в неспешном досуге, восстанавливая здоровье и наслаждаясь летом. Разрушить идиллию могут различные знакомые и родственники. По принципу один раз живём они могут втянуть вас в приключения, которые создадут проблемы и с финансами, и в отношениях.

Телец - домочадцев сложно будет понять, а потому не пытайтесь с ними спорить или обсуждать важные вопросы. Вы можете столкнуться с полным нежеланием принимать очевидные факты, что и станет причиной резких конфликтов. Вы найдёте поддержку со стороны коллег по работе и друзей, благодаря чему задуманные планы удастся осуществить. Возможно получение приятного сообщения от давних знакомых.

Близнецы - существенных преград на пути получения различных документов, виз возникать не будет, а потому не откладывайте на потом визит в различные инстанции. Общение с влиятельным человеком упрочит положение на работе, а возможно и посодействует карьерному росту. Сумбурно могут складываться поездки, а также общение как с друзьями, так и новыми знакомыми. Вы можете столкнуться с интригами и происшествиями.

Рак - деловые поездки и летние путешествия сложатся увлекательно и благополучно. Деловые мероприятия расширят круг профессионального общения, а летний отдых наполнит жизнь яркими красками. Финансовые начинания могу сорвать планы, и усложнить отношения. Воздержитесь от поспешных покупок и рискованных инвестиций.

Лев - настаивая на своих идеях и решениях, вы можете разозлить руководство и влиятельных людей, что может привести к конфликтам, вместо ожидаемого прорыва. Будьте мудрее и тактичнее. Подбирая слова и моменты, вы сумеете протолкнуть нужные решения без всяких споров и тяжб. Вы обладаете поддержкой тайных покровителей, а потому не идите против течения, а ловко пользуйтесь возможностями. Такой подход позволит поправить финансовое положение и подняться по карьерной лестнице. Забота о здоровье также принесёт значимые плоды.

Дева - полагайтесь на проверенных временем людей, придерживайтесь уже оправдавшей себя тактики в делах, и выстраивайте уже сложившиеся отношения, обходя стороной амурные приключения. В какой-то момент захочется экстрима, но результат окажется непредсказуемым и скорее всего негативным. В обществе малознакомых людей не откровенничайте, поскольку всё это может стать основой для интриг и слухов.

Весы - уповать на чудеса не имеет смысла. Лёгкие деньги, которые так щедро пообещают назойливые знакомые, окажутся очередным надувательством. Не поддавайтесь на уговоры и будьте осторожнее с амурными знакомствами. Страсть станет причиной неудач и просчётов. Упорно продолжая начатые дела, вы сохраните репутацию, продвинетесь по карьерной лестнице. Существенно пополните казну.

Скорпион - растрачивая энергию и силы на споры с руководством и деловыми партнёрами, вы теряете время даром. Не поддавайтесь на провокационные реплики и замечания. Обратите внимание на полученные сообщения. Они откроют дорогу значимым поездкам и встречам. Принимая предложения и приглашения, вы устроите деловые поездки, а также увлекательные путешествия, которые позволят осуществить давние мечты.

Стрелец - поддавшись на уговоры знакомых и родственников, вы нарушите свои планы, оказавшись в некомфортный компании. Продолжайте начатую работу, преумножайте доходы и уделите время шопингу. Позаботившись о семейном благополучии и собственном деле, вы осуществите давние планы. Можно заниматься ремонтом и строительством.

Козерог - погнавшись за деньгами и мимолётными увлечениями, вы растеряете сбережение и утратите доверие любимого человека. Следуя намеченным планам, вы встретитесь с нужными людьми, заключив договора, пополните багаж знаний, и получите удовольствие от запланированных летних путешествий.

Водолей - домочадцам сложно будет угодить, пытаясь осуществить их желания. Меняя планы, как перчатки на руках, они сами запутаются, обвиняя вас в своих ошибках. Позаботьтесь о выполнении намеченой работе. Вы сможете пополнить казну, совершить необходимые покупки и подготовиться к летнему отдыху. Выгодны сделки с недвижимостью.

Рыбы - принимая волевые решения и не давая другим манипулировать вами, вы устроите важные деловые встречи, проведёте время с любимым человеком и насладитесь летом. Принимая близко к сердцу полученные известия, вы можете положить в жертву свои мечты, отказавшись от значимых встреч и свиданий. Позаботьтесь о своём здоровье и не разрушайте свои планы из-за работы.

Астролог Андрей Рязанцев


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URL: https://www.vb.kg/430660
Теги:
астрология, Андрей Рязанцев
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