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В Ташкенте мужчина угнал грузовик "Камаз"

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В Ташкенте мужчина угнал грузовик "Камаз", чтобы рассчитаться со своими долгами, сообщает СМИ.

11 июня в дежурную часть Учтепинского района обратился мужчина. Он сообщил об угоне его грузовика "Камаз", оставленного ночью недалеко от дома.

"После работы я оставляю машину за домом на дороге. В тот день я увидел, что машины нет на месте. Я сразу же позвонил на номер 102", – отметил потерпевший.

В результате оперативно-розыскных мероприятий грузовик был найден в Ташкентской области. В ходе осмотра транспортного средства были сняты отпечатки пальцев и установлена личность злоумышленника. Им оказался 34-летний житель столицы Фазлитдин.

"Я шел по улице и увидел "Камаз". У меня были долги, и я решил угнать его. С собой у меня был инструмент, с помощью которого я открыл дверь, завел машину и поехал в сторону Чиназа. Я собирался продать грузовик, поэтому оставил его там на обочине и ушел искать покупателей. Через два дня я вернулся на то место, но машины там не оказалось. Я очень удивился и вернулся домой. Спустя некоторое время меня задержали. Я раскаиваюсь в том, что сделал", – отметил преступник.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 267 (угон транспортного средства) Уголовного кодекса. Мужчина помещен под стражу, следственные мероприятия продолжаются.

Мужчине грозит тюремный срок от пяти до десяти лет.


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URL: https://www.vb.kg/430663
Теги:
Узбекистан
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