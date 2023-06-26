"Бир Дуйно Кыргызстан" просит депутатов не нарушать Конституцию

Правозащитное движение "Бир Дуйно Кыргызстан" вновь обратилось к депутатам с призывом отозвать законопроекты против общественных организаций, НКО и масс медиа:

"Мы пришли сегодня и на ступеньках парламента КР хотим донести Вам каждому Гражданский Посыл, что так открыто нарушать Конституцию КР и конституционные права и свободы граждан в Кыргызстане, недопустимо!

Мы не забыли уроки пандемии, когда граждане остались одни, борясь с новыми бедами и угрозами, мы были с жертвами вовремя и после приграничных конфликтов в Баткенской области.

Мы до сих пор с людьми, проживающие в зонах рисков и катастроф, боремся с системной безнаказанностью последствий 92 урановых хвостохранилищ, Майлуу Суу внесен в 10 самых опасных мест в мире.

Нас тревожит экологическая безопасность и доступ к качественной воде реки Нарын, которая берет истоки из мест добычи золота Кумтора.

Мы вовлечены в партнерство для продвижения и решения Целей устойчивого развития, мы боремся с бедностью и дискриминацией в КР, в стране, где проживают более 100 этнических групп.

Мы соблюдаем Конституцию и законы КР, мы продвигаем выполнения и продвижения реформ для устойчивого развития КР всех международных обязательств.

Вы знаете, что самые уязвимые в стране, это женщины и дети, включая масштаб влияния стихийной миграции, на семьи, которые страдают вдвойне от не доступа к справедливому правосудию.

Мы просим Вас не нарушать Конституцию КР, отозвать антиконституционные законопроекты против общественных организаций, НКО и масс медиа.

Мы призываем Вас вернуться в формат конституционного поля и начать партнерство с ОГО для продвижения реформ, решения общественно значимых проблем в условиях кризисов и новых рисков.

Мы просим встречи с Комитетом по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеш КР.

Мы обращаемся к Генеральному прокурору Кыргызской Республики господину Курманкулу Зулушеву осуществлять надзор за законностью в КР и реагировать прокурорским актом на системные нарушения Конституции КР".