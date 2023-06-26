В Бишкеке сложная эпидситуация, к медикам обращаются в день до 320 больных

В Бишкеке сложная эпидемиологическая ситуация, много обращающихся в инфекционную больницу. Об этом сообщил врач инфекционной больницы Азый Шайымбетов.

Он сообщил, что если весной в день обращались 160-170 больных, то сейчас до 320. Вечером остаются несколько врачей [на дежурство], на которых приходится 70-80 больных.

"Увеличились случаи и кори, и ветрянки, и вирусных инфекций, и острых кишечных инфекций. Сейчас в больнице 478 пациентов проходят лечение, из них 105 с острыми кишечными инфекциями, остальные с другими заболеваниями", - сказал он.

По информации Азыя Шайымбетова, 80% поступающих - дети, 20% - взрослые.

Источник: zdorovie.akipress