Сегодня артисты "Казахконцерт" выступят в Бишкеке

Сегодня в Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова государственная концертная организация "Казахконцерт" имени Розы Баглановой представит гала-концерт с большой программой под названием "Лето Дружбы". Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.

По ее данным, мероприятие посвящено 95-летию народного писателя Кыргызстана Чингиза Айтматова.

Перед зрителями выступят народный артист Казахстана, заслуженный артист Кыргызстана Алтынбек Коразбаев, заслуженный деятель Казахстана Алишер Каримов и др.

Начало в 19-30. Вход свободный.