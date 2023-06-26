ГКНБ: По факту вымогательства задержан старший инспектор таможни

Задержан старший инспектор на месте таможенного оформления "Автомобильный" Северо-Восточной таможни при ГТС майор "Ж.у.М.". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, установлено, что вышеуказанное лицо на месте таможенного оформления "Автомобильный" в целях незаконного обогащения организовал устойчивую коррупционную схему по взиманию денежных средств с частных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность через указанное МТО.

Задержанный водворён в ИВС СИЗО ГКНБ, в настоящее время продолжается оперативно-следственные мероприятия, по установлению других должностных лиц причастных к данной коррупционной схеме.