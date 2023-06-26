Погода
$ 87.32 - 88.15
€ 94.92 - 95.92

ГКНБ: По факту вымогательства задержан старший инспектор таможни

258  0
- Бактыгуль Акжолова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Задержан старший инспектор на месте таможенного оформления "Автомобильный" Северо-Восточной таможни при ГТС майор "Ж.у.М.". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, установлено, что вышеуказанное лицо на месте таможенного оформления "Автомобильный" в целях незаконного обогащения организовал устойчивую коррупционную схему по взиманию денежных средств с частных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность через указанное МТО.

Задержанный водворён в ИВС СИЗО ГКНБ, в настоящее время продолжается оперативно-следственные мероприятия, по установлению других должностных лиц причастных к данной коррупционной схеме.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/430671
Теги:
вымогательство, задержание, таможня, ГКНБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  