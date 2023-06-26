Стартовали розыгрыши призов лотереи "Требуй чек – выиграй приз!"

Сегодня, 26 июня, Государственная налоговая служба начала розыгрыши призов стимулирующей лотереи "Требуй чек – выиграй приз!". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, розыгрыши продлятся до 1 июля.

С 26 по 30 июня будут разыграны 500 iPhone14, 500 смартфонов, 150 ноутбуков и 20 фенов марки Дайсон. То есть ежедневно 234 человека станут обладателями ценных призов.

Розыгрыши будут транслироваться в прямом эфире на страницах Налоговой службы в Facebook и YouTube. Начало в 14.00.

Главное мероприятие состоится 1 июля на площади "Ала-Тоо", где будут разыграны 10 электромобилей и 3 путевки за границу. Розыгрыш будет сопровождаться увлекательным шоу-концертом с участием звезд эстрады.

1 июля в ходе мероприятия только для присутствующих зрителей будут разыграны 15 смартфонов.

В розыгрыше участвуют более 233 тысяч человек с 6 млн 29 тыс. 756 ID-билетами на общую сумму 6,1 млрд сомов