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В Кыргызстане запустили упрощенную процедуру установления инвалидности

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- Назгуль Абдыразакова
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23 июня медработники центра эндокринологии и Центра семейной медицины №9 успешно сформировали пакет необходимых документов и направили их в МСЭК без участия пациента при помощи цифрового решения. Как ранее отмечалось, при внедрении этой информационной системы сократится количество запрашиваемых документов с 11 до 2. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По ее данным, по мере рассмотрения документов со стороны МСЭК в систему здравоохранения будет направлен ответ об итогах рассмотрения, что позволит организациям здравоохранения оказывать медицинские услуги на льготных условиях в соответствие с группой инвалидности.

Таким образом, успешное внедрение цифрового решения снизит бюрократию при прохождении процедуры освидетельствования, переосвидетельствования и установления факта инвалидности, сделает ее проще и доступнее.


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URL: https://www.vb.kg/430675
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, здоровье, ЛОВЗ
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