В Кыргызстане стартовал второй этап электронной записи в первый класс

Сегодня, - 26 июня, стартовал второй этап электронной записи в первый класс государственных и муниципальных школ. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

По ее данным, во втором этапе, - с 26 июня до 31 августа, можно зарегистрироваться независимо от места проживания.

Регистрация в первом этапе, - с 10 апреля по 25 июня, проводилась по месту регистрации места жительства. В первый класс государственных и муниципальных школ были зачислены 81396 детей, из них по квотам для льготных категорий лиц - 1967 детей.

При электронной записи в первый класс школы предусмотрены льготы (преимущества) для детей следующих категорий лиц:

- военнослужащие,

- этнические кыргызы, имеющие статус кайрылмана,

- на сентябрь текущего года не менее 1 года проработавшие в школе учителем или штатным сотрудником.

Названные лица должны к заявке прикрепить справку, подтверждающую военную службу, статус кайрылмана или работу в школе.

Чтобы подать заявление о зачислении в первый класс, необходимо через мобильный телефон или компьютер с интернетом открыть портал электронной записи и внести сведения согласно инструкции.