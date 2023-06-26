Мэр Бишкека встретился с жителями Свердловского района

В Академии туризма состоялась встреча мэра города Бишкек Эмилбека Абдыкадырова с председателями квартальных и домовых комитетов Свердловского района. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

По ее данным, в ходе встречи градоначальник проинформировал жителей Свердловского района о выполненных и планируемых работах на этот год.

Встреча прошла в формате "вопрос-ответ", где жителями были подняты вопросы касательно вывоза мусора, ремонта дорог, строительства тротуаров, очистки дренажных сетей и газификации жилых массивов.

Градоначальник разъяснил форматы формирования бюджета столицы и титульного списка, остановился на каждом пункте, касающихся ремонта дорог, тротуаров, строительства канализации, социальных объектов, благоустройства территории района, санитарного содержания мест общего пользования, и другие вопросы.

По всем поступившим обращениям мэр Бишкека дал поручения руководителям городских служб взять вопросы на особый контроль, также они внесены в протокол.