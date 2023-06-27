Президент ФРГ Штайнмайер остался доволен визитом в Кыргызстан

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) завершил визит в Казахстан и Кыргызстан посещением кыргызского национального парка Ала-Арча в пятницу, 23 июня. Выступая перед журналистами, он подчеркнул важность сотрудничества ФРГ и Кыргызстана в сфере распределения водных ресурсов, передает DW.

"В последние 15 лет мы с немецкой стороны старались помочь решить вопросы распределения воды, которые всегда служили поводом для конфликтов между центральноазиатскими государствами. Оглядываясь назад, сегодня мы можем сказать, что инвестиции в эту тему оправдались: что касается распределения воды, политическая обстановка в прежних конфликтных областях - между Таджикистаном и Узбекистаном или Кыргызстаном и Узбекистаном - сегодня стала спокойнее", - отметил Штайнмайер.

В частности, Немецкий исследовательский центр геонаук из Потсдама совместно с кыргызскими учеными изучает водный баланс в регионе и публикует данные исследований в открытом доступе. Благодаря этому страны Центральной Азии могут своевременно адаптироваться к природным изменениям.

В то же время президент ФРГ подчеркнул, что из-за глобального потепления и таяния ледников количество воды в регионе может и далее сокращаться. "Поэтому нужно работать в обоих направлениях: с одной стороны, необходим политический вклад в то, чтобы ослабить межгосударственные конфликты. А с другой, решительная борьба против изменения климата в Германии, Европе и по всему миру, чтобы сдержать его", - заявил он.

Штайнмайер о "зеленом" водороде из Казахстана

Подводя общие итоги визита в Казахстан и Кыргызстан, начавшегося 20 июня, Штайнмайер вспомнил про большой проект по производству и доставке "зеленого" водорода с запада Казахстана в Евросоюз. "Было полезно выявить, насколько Казахстан и Кыргызстан могут помочь в производстве возобновляемой энергии, электричества и водорода на будущее. Поэтому я рад этой поездке и благодарю за гостеприимство, оказанное в обеих странах", - резюмировал президент.

К 2030 году в полупустыне вблизи Каспийского моря планируется построить ветропарки и солнечные электростанции мощностью 40 гигаватт. По достижении проектной мощности комплекс рядом с казахстанским портом Курык сможет ежегодно производить до 2 млн тонн "зеленого" водорода. Это будет примерно пятая часть годовых объемов, которые, согласно прогнозам, потребуются к тому времени всем странам Европейского Союза.

Акцент на "зеленую" энергетику

Исполнительный директор Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс (Michael Harms), вошедший в состав немецкой делегации во время визита, также остался доволен поездкой. Он признал, что присутствие президента Германии открыло бизнесу двери для встреч на высоком уровне.

"Основное внимание в этой поездке было уделено зеленой энергетике, особенно в Казахстане, где был запущен большой проект по производству "зеленого" водорода. Мы очень интенсивно разговаривали о "Среднем коридоре" - этот проект важен и для Казахстана, и для Кыргызстана", - отметил он в интервью DW. "Средним коридором" называют Транскаспийский Международный Транспортный Маршрут, который, по словам Штайнмайера, должен "стать альтернативой северному маршруту через Россию и Беларусь и южному маршруту через Иран".

Хармс признал, что на данный момент Казахстан и Кыргызстан во многом экономически зависят от России. "Но речь не о том, чтобы эти страны отдалились от России, а о развитии стратегического сотрудничества. Мы должны делать лучшие предложения и демонстрировать, что сотрудничество с европейскими странами важно и для самих (центральноазиатских. - Ред.) государств. И думаю, в этом у нас есть политическая поддержка со стороны правительства ФРГ", - подытожил он.