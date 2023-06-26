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Иманкулов принял участие в I встрече секретарей совбезов стран ЦА и РФ

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Секретарь Совета безопасности Кыргызской Республики Марат Иманкулов в Алматы принял участие в I встрече секретарей советов безопасности стран Центральной Азии и России. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В своем выступлении он обозначил ряд текущих вызовов и угроз безопасности странам региона, могущих также нанести ущерб интересам региональной безопасности Кыргызской Республики.

Было также отмечено, что прошедшая встреча – это первый шаг по координации вопросов, поднятых президентами государств Центральной Азии и России в октябре прошлого года в городе Астане.

В плане наращивания взаимодействия Марат Иманкулов предложил доступными международной дипломатии способами и гуманитарными акциями добиваться мира и стабильности в Афганистане, активно и сообща работать с молодежью в целях исключения ее радикализации, проработать вопрос общего подхода и обмена практиками по обучению профессиональных теологов и служителей культа.

Кроме того, Секретарь Совета безопасности отметил необходимость расширять сотрудничество в сфере кибербезопасности, осуществлять обмен опытом в области противодействия гибридным угрозам и войнам, на различных международных площадках прорабатывать тематику биологической безопасности и недопущения производства и распространения биологического оружия, а также наращивать сотрудничество между пограничными ведомствами.


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URL: https://www.vb.kg/430683
Теги:
совбез, Марат Иманкулов
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