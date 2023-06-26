В отношении 8 родителей были составлены протоколы в ходе ночного рейда в Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района.

По ее данным, с 23 по 30 июня на территории Октябрьского района прошло профилактическое мероприятие "Подросток". Данное мероприятие проводится в ночное время суток, в связи с проведением выпускных вечером в целях недопущения преступлений и правонарушений в отношении и самими несовершеннолетними.

За время проведения данного мероприятия сотрудниками милиции были доставлены 28 детей, которые находились в ночное время суток без сопровождения взрослых, из них 18 оформлены в ЦППН МВД Кыргызской Республики, 8 детей переданы родителям. Также в отношении 8 родителей были составлены протоколы на сумму 8 тысяч сомов, на основании статьи 74 (Нарушение требований законодательства о мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию) кодекса Кыргызской Республики о правонарушениях, а также 2 детей были изъяты в связи с трудной жизненной ситуацией и переданы в социальные учреждения.