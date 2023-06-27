Кубатбек Рахимов: Перенос штаб-квартиры ШОС в ЦА был бы оптимальным

Доктор экономических наук, член Валдайского клуба Кубатбек Рахимов (Республика Кыргызстан), выступая в дискуссии на международном круглом столе "Факторы межгосударственного сотрудничества в Центральной Азии" уделил внимание перспективам дальнейшего развития ШОС. Он высказался о переменах, которые, на его взгляд, нужны этой авторитетной международной организации:

– Интенсивность контактов по линии Россия – страны Центральной Азии не просто высокая, она сверхвысокая. Это означает, что назрел формат: пять стран Центральной Азии и два геополитических актора. Если вспомнить, как образовывалась и как зачиналась Шанхайская организация сотрудничества, то была "шанхайская пятерка", где было три страны Центральной Азии плюс Россия и Китай. Задача стояла очень простая: демилитаризация Центральной Азии. Ее выполнили с честью и достоинством. Потом присоединился Узбекистан – получилась "шестерка". И только после этого мы уже перешли в формат ШОС.

Вступление Индии и Пакистана; теперь вступает Иран… Конфигурация ШОС становится большой и значимой, но чуть-чуть расфокусированной на мой взгляд. Поэтому нам необходимо вернуть фокус в Центральную Азию. Пять стран Центральной Азии и два геополитических игрока, то бишь, Россия и Китай – для того, чтобы четко сконцентировать и сфокусироваться на том регионе, который стал, действительно, центральным.

В данном случае у меня есть еще и претензии к неймингу, потому что Шанхайская организация сотрудничества, на самом деле, по названию немножко раздражает индийскую сторону. Мое общение с экспертами показало, что они не очень любят ездить в Китай. И в процессе мозгового штурма мы пришли к выводу о том, что концепция, которая, кстати, является российской – про большое евразийское партнерство (БЭП: уже потихонечку и аббревиатура приживается) таки должна поглотить ШОС! И столицу вот этого БЭП надо где-то приземлять все-таки в Центральной Азии! Будь то Астана или Алма-Ата или Ташкент. За Бишкек тоже хотелось бы просить.

И, соответственно, ренейминг и перенос фокуса мне кажется, дал бы большой эффект для того, чтобы мы могли не просто абстрактно подходить с академической точки зрения.

Присоединение Индии и Пакистана: ШОС как возможный инструмент для сглаживания внутреннего конфликта между двумя государствами. Индия и Китай: может быть, ШОС рассматривать как раз как возможность снижения конфликтности между этими государствами? Вопрос очень актуальный и он в том числе поднимался на азиатской конференции Валдайского клуба в декабре 2022 года.

Здесь есть два момента: насколько страны готовы в отношении вмешательства каких-либо третьих стран или третьих сторон – включаем международные организации. И второе: насколько мы могли бы говорить о реальной интеграции, если у нас нет общего визового пространства и у нас есть ограничения по структуре… Мое изучение Индии и Пакистна показало, что две реально большие страны между собой почти не торгуют. У них очень серьезные проблемы и, конечно, ШОС мог бы здесь быть полезным.

Но опять же из-за того, что штаб-квартира находится в Китае, Индия уже по умолчанию со скепсисом и недоверием относится к тому, что Китай де-факто будет модерировать индо-пакистанский конфликт. Плюс проект по экономическому коридору через Пакистан, который, естественно, осуществляет Китай, оценивается в 60 млрд. долларов. Это является очень большим раздражителем для Нью-Дели.

Естественно, перенос штаб-квартиры в Центральную Азию был бы оптимальным, потому что эта организация действительно могла бы выступить модератором. Я думаю, что в дальнейшем будет только возрастать функция, роль и значение ШОС. У нас есть внутренние конфликты в Центральной Азии – и площадка ШОС здесь тоже пока еще не задействована.

Источник: ВЭС24