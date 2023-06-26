В банке "КЫРГЫЗСТАН" ответили на обвинение фермеров в обмане с кредитом

В ОАО "Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН" прокомментировали заявление фермеров Чолпонкула Чынгышева и Амантура Асекова, что они, по их словам, стали жертвой крупной аферы с участием чиновников Минфина Кыргызстана и банка "АКБ Кыргызстан".

"Хотим привести некоторые важные моменты для разъяснения ситуации:

1. Согласно условиям Договора о доверенном обслуживании от 11 августа 1994 года, кредитором являлось Министерство финансов, а наш банк был поручен только выдачей кредитов. Выбор проектов для финансирования осуществлялся в несколько этапов, включая оценку заявок на получение кредита Государственным комитетом по инвестициям и немецким консультантом. Наш банк не был связан непосредственно с выбором кредитополучателя, поставщика приобретаемого оборудования и т.д. Поэтому по условиям договора банк не нёс ответственность за возможные случаи невыполнения обязательств.

2. 09 апреля 2002 года между нашим банком и Министерством финансов КР был заключен "Договор поручения", по условиям которого, Правительство уполномочило наш банк от его имени осуществлять свои действия по взысканию задолженности по кредитам, профинансированным по немецкой линии банка КФВ, с использованием всех законодательных возможностей.

3. Таким образом, наш банк не является кредитором по обязательству, а лишь выступает доверенным лицом, которое от имени Правительства КР по данной кредитной линии осуществляет процедуру взыскания.

4. В отношении обвинений в предоставлении старой мельницы вместо новой, следует отметить, что наш банк не был ответственным за выбор поставщика оборудования. Этот выбор был сделан кредитополучателем и утвержден Государственным комитетом по инвестициям и немецким консультантом.

5. В отношении обвинений в том, что банк не предоставил информацию о том, куда были направлены деньги, следует отметить, что наш банк выполнил свою роль в выдаче кредита и не несет ответственности за действия третьих сторон, включая поставщика оборудования.

6. В отношении обвинений в том, что судебные решения были отменены в пользу банка, следует отметить, что наш банк не имеет влияния на судебные решения, которые принимаются независимыми судами на основе представленных доказательств.

В заключение, наш банк строго следует законодательству и условиям договоров, и не несет ответственности за действия третьих сторон или за выбор кредитополучателей и поставщиков оборудования. Мы всегда стремимся к прозрачности и справедливости в нашей работе и готовы сотрудничать с соответствующими органами для разрешения любых вопросов", - говорится в сообщении банка.