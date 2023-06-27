В КР пытались завезти незадекларированное медоборудование

Сотрудниками Отдела по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил таможни "Манас", в рамках проводимого таможенного контроля товаров, прибывающих на территорию ЕАЭС в КР установлен факт недостоверного декларирования. Об этом сообщает пресс-служба ГТС КР.

"Так, в адрес ОсОО "И.Н.Б." из сопредельного с ЕАЭС государства прибыл товар – медицинское оборудования для переливания крови "Trima Accel" с заведомо искаженными сведениями для исчисления таможенных платежей в части классификации по коду ТН ВЭД.

Общий вес товара составил 1292,1 кг., стоимость 159 562 долларов США.

Таким образом, сумма причитающихся таможенных, подлежащих к уплате при таможенном оформлении товаров составила 698 801 сом.

Факт зарегистрирован в АИС ЖУИ ЕРП, материалы переданы в Генеральную прокуратуру КР для принятия решения согласно законодательству КР".