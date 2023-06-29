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Кыргызстан прорабатывает новые торговые маршруты

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- Виктория Гунгер
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КР в настоящее время разрабатывает новые альтернативные маршруты и рынки сбыта. Одним из приоритетов нашего президента является создание торгового-логистического транспортного хаба со строительством железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Этот вопрос активно прорабатывался и раньше, но была сложная ситуация постпандемии, ограничения на пунктах пропуска, сообщил VB.KG министр экономики и коммерции КР Данияр Амангельдиев.

По его словам, маршрут Иран-Туркменистан-Узбекистан-Кыргызстан тоже апробировали наши логистические компании, доказав его жизнеспособность.

"Также прорабатывается маршрут Север-Юг: из нашей страны в Узбекистан, затем в Туркменистан на Каспий и через Каспий в Россию до портов Махачкалы и Астрахани. А оттуда доезжаем до центральной части РФ. Конечно, есть определённые проблемы по инфраструктуре. Но РФ заинтересована в их решении и готова в ближайшее время улучшить свою инфраструктуру. Кроме того, есть возможность через Каспий и Азербайджан выйти на Турцию от Турции на Европу. Все эти маршруты очень важны для нас. Еще с РФ планирует поднять инициативу по перспективному маршруту Россия-Монголия-Китай. Такая логистика помогла бы значительно увеличить товарооборот между нашими странами и дать мощный импульс экономике Кыргызстана", - заключил Амангельдиев.


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URL: https://www.vb.kg/430697
Теги:
торговля, Россия, кыргызско-российское сотрудничество
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