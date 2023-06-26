ОБСЕ проявляет интерес к Центральной Азии

Рассмотрим сегодня деятельность еще одной общеевропейской структуры, которая примерят на себя корону мировой коррупции. Она появилась в центре Евразийского континента, и пытается стать многоликим монстром, запускающим руки во всё, что можно. Это Организация по сотрудничеству и безопасности в Европе (ОБСЕ), пишет издание АsiaToday.

С самого начала появления в Кыргызстане ОБСЕ проявили себя эдаким многостаночником – незаконная миграция, вооружение и утилизация боеприпасов, все виды гражданских свобод, СМИ и реформа правоохранительных органов. Это далеко не полный перечень направления деятельности данной структуры. На официальном сайте самой организации указывается следующее: работа Офиса сосредоточена на ряде вопросов безопасности: от транснациональных угроз (например, торговля людьми и терроризм) до содействия правоохранительным органам, а также на рисках, вызванных экономическими и экологическими проблемами. Помимо этого, Офис выступает в поддержку полной реализации Пакта ООН об экономических, социальных и культурных правах, судебной реформы, гендерного равенства, справедливости и демократичной избирательной системы.

При этом, ОБСЕ занимается методичным уничтожением советского наследия на всех уровнях. К примеру, почти 25 лет пограничники Кыргызстана были отделены от системы государственной безопасности. Они были самостоятельной структурой до 2020 года. Когда в 2005 году поднялся вопрос о возвращении "зеленых фуражек" под контроль Службы национальной безопасности (СНБ), тогда все донорские структуры, посольства Запада и ОБСЕ возопили об "отходе от устоев демократии" Кыргызстаном и потребовали оставить всё, как есть. И пришедший на волне первой цветной революции от 25 марта 2005 года Курманбек Бакиев не посмел ослушаться своих хозяев.

Не захотели возвращать Погранвойска в ГКНБ и его преемники: Роза Отунбаева и Алмазбек Атамбаев. Последний втайне играл в многовекторность. Он выполнил обещание выгнать американскую авиабазу из столичного аэропорта "Манас", но не в 2010 году, а в 2014-м. при этом, структура авиабазы осталась и буквально за неделю можно восстановить объект, который на пике мог принять до 15 тысяч бойцов.

Ну да ладно. Вернемся к ОБСЕ. Последние годы она своего рода отдел качества всех проходящих выборов в Кыргызстане. Потому как дает весьма значительную часть денег на их выборы, особенно серверы, систему передачи данных и т.п. И без финальной оценки ОБСЕ, можно сказать, что выборы не то, чтобы не легитимны, но "не чистые". Хотя с 2017 года, после того, как власти республики поставили национальное законодательство выше международного, все случаи голосования подвергаются отдельной жесткой обструкции. Однако ОБСЕ не выходит из процессов, так именно это позволяет ей держать руку на пульсе событий и иметь реальную картину с мест событий, также благодаря большой армии подготовленных наблюдателей.

В проведении первой цветной революции 2005 года Европа внесла свою лепту. ОБСЕ затянуло с подготовкой и проведением реформы правоохранительной системы Кыргызстана. Мол, милиция в прежнем виде не отвечает современным вызовам – от сфер деятельности и юрисдикции, заканчивая вооружением и оснащением. Только средств индивидуальной защиты – касок, дубинок и полицейского вооружения, в виде пистолетов-пулеметов, слезоточивого газа, резиновых пуль и т.п. Причем эта реформа была навязана после первых антиправительственных выступлений в марте 2002 года. Их устроила сеть неправительственных организаций, финансируемых США и Европой, под предлогом недопущения передачи земель республике Китай. Тогда милиция впервые применила огнестрельное оружие в Аксыйском района Джалал-Абадской области для разгона демонстрантов. Последние на требование разойтись и прекратить акцию неповиновения, забросали силовиков камнями. Были также и выстрели и со стороны "гражданских лиц". В итоге погибли около пяти человек, а несколько десятков получили ранения. В тех событиях Запад и не скрывал, что сделал ставку на политический Юг Кыргызстана, в противовес президенту-северянину Аскару Акаеву. А последнему стоило вести себя тогда более решительно и не плыть по течению. Запад надавил на него, и он разрешил отдать под суд сотрудников милиции, чем лишил себя поддержки и уважения со стороны людей в погонах. ОБСЕ быстро подсуетился и объявил, что готовит значительные преобразования правоохранительных органов. Поэтому к весне 2005 года милиционеры были в разобранном состоянии и не смогли защитить Акаева.

Зато после прихода к власти представителя Юга Курманбека Бакиева, ОБСЕ, наконец-то очнулся и принялся тренировать сотрудников МВД Кыргызстана. Делали это французские полицейские, которые учили бить людей цивилизованно при помощи дубинок, сделанных по "демократическим стандартам". , Что это такое, сегодня могут рассказать участники протестов "зеленых жилеток" в самой Франции, среди которых немало убитых и покалеченных. Были даже разговоры, что МВД КР закупит у европейских производителей оружие для себя – легкое стрелковое оружие и т.п. Называлась даже сумма будущего контракта – более $380 миллионов. Бакиеву кто подсказал или сам понял, но переходить на западное оружие он не стал.

Можно долго перечислять все действия этой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, невесть каким боком затесавшаяся в самый центр Евразии, пишет издание. Однако первым кто стал ломать положение и статус ОБСЕ в Кыргызстане был Атамбаев. Его просто "достали" все представители Запада, после того, как он закрыл американскую авиабазу – Центр транзитных перевозок (ЦТП) в международном аэропорту "Манас" в 2014 году. Он сделал просто – поставил национальное законодательство выше международного. Что сразу же нивелировало статус и полномочия всех структур, типа того же ОБСЕ. Поэтому сегодня в Кыргызстане имеется лишь программный офис вместо полномочного посольства данной организации.

Сегодня европейцы делают ставку на систему наказаний. Все под предлогом борьбы с распространением заболеваний и борьбы с распространением идей радикализма среди заключенных. Стоит также признать, что сами силовики отмечают, что нельзя помещать в одну тюрьму осужденных за религиозный экстремизм и закоренелых уголовников, так как это ведет к появлению некой идейности среди криминального мира и росту влияния на него эмиссаров различных религиозных течений. Что еще раз не дает забыть, где расположены большинство их штаб-квартир.

Если офис ОБСЕ продолжает в той или иной мере отслеживать силовиков и бороться за права и будущее своих структур – неправительственных организаций, то посольство Евросоюза занято несколько иными функциями. Оно попыталось в 2019 году провести двухлетнюю рекламную кампанию по освещению своей деятельности. Правда, и в этом деле европейцы показали себя мастерами распила денег. К примеру, тендер в Брюсселе выиграла компания из Великобритании, запросившая за свои услуги чуть более двух миллионов евро. А в Бишкеке она наняла субподрядчика на этот же срок за $85 тысяч долларов. Почувствуйте разницу! Однако довести эту рекламную кампанию до конца не удалось по причине ковида.

Тогда, четыре года назад, в ЕС спохватились и попытались запустить морковку для руководства Кыргызстана в виде допуска на свои рынки. Соглашение ВПН+ предусматривало возможность поставок различной продукции из республики номенклатурой в более чем четыре тысячи позиций. Но для этого требовалось взять еще больше обязательств по гендерной политике, расширению прав человека, особенно ЛГБТ+ и т.п. И пройти сертификацию своей продукции по европейским стандартам. А стоит это удовольствие недешево. Один производитель бутилированной воды отдал более $150 тысяч, чтобы получить три международных сертификата.

Закончить обзор деятельности Евросоюза и ОБСЕ хочется следующей информацией. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 6 июня принял генерального секретаря ОБСЕ Хельгу Марию Шмид, совершавшую турне по странам Центральной Азии. Жапаров поблагодарил генсека ОБСЕ за поддержку, оказываемую республике. В частности, в социально-экономическом развитии, укреплении силовых, судебных и правоохранительных органов. Он также добавил, что считает целесообразным усилить проектную деятельность ОБСЕ в Кыргызстане по таким направлениям, как укрепление безопасности границ, а также продолжать поддерживать реформу правоохранительных органов и укреплять их потенциал, развивать электронную коммерцию, поддерживать предпринимательство, особенно в регионах.

Гостья заявила, что "КР - важный партнер ОБСЕ". Она отметила, что ценит принимаемые инициативы и усилия страны по защите горных государств, подчеркнув присоединение организации к горному партнерству ООН. Генсек ОБСЕ еще раз подтвердила заинтересованность организации в развитии двустороннего и регионального взаимодействия с Кыргызстаном и Центральной Азией.

"А почему вдруг появился интерес к горным странам? Очень просто – там берут начало трансграничные реки. И ценность чистой питьевой воды растет с каждым годом", - задается вопросом издание.