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Узбекистанцам раздадут десятки тонн зерна и миллионы тюков сена

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- Светлана Лаптева
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В Узбекистане подходит к концу уборка зерна на полях, сообщает пресс-служба Минсельхоза Узбекистана передает nova24.uz.

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План по сбору зерна уже перевыполнила Сурхандарья - 237,9 тыс тонн (104,8%). Также лидируют Сырдарья - 190 тыс тонн (100,3%) и Хорезм - 84,51 тыс тонн (99,4%).

Близки к завершению фермеры в Бухаре (85,9%), Кашкадарье (85,5%), Фергане (83,6%), Ташобласти (82,4%), и Джизаке (81,8%).

Сильно отстают от плана в Каракалпакстане (27,4%) и Навоийской области (57,8%).

По республике в 2023 году планируется собрать 2 565 000 тонн зерна, сейчас в запасы уже передано 2 046 816 тонн (79,8%), в том числе товарного зерна - 1 159 100 тонн (90,3%).

313,5 тысячам нуждающимся домохозяйствам планируется бесплатно раздать 78 389 тонн зерна и 6,27 млн тюков прессованного сена. Сейчас 136 тысяч домохозяйств уже получили зерно, в среднем по 248 кг. Также более 15о тыс домохозяйств получили в среднем по 20 кг прессованного сена.

Сурхандарья лидирует не только по сбору зерна, но и по помощи нуждающимся: раздача зерна превысила 105,7% от плана, а сена - 104,8%.

Климатические и почвенные условия нашей страны позволяют собирать урожай несколько раз в год. К тому же, повторный посев сельскохозяйственных культур повышает плодородие почвы, - Минсельхоз.

В этом году в республике под зерновые было засеяно 1 026 504 гектара земель, при этом к 21 июня убрано 55% этих посевных площадей, а 47% очищено от сена.

В этом году планируется осуществить повторную посадку на 904 909 гектарах, и на данный момент к пересадке подготовлено около 34% земельных площадей.

Хотя общая площадь, отведенная под зерновые, в этом году несколько уменьшилась по сравнению с прошлым годом, земли, предназначенные для посева повторных культур, наоборот, значительно расширились (в прошлом году - 820 790 гектаров, а в этом году – 904 909 гектаров).

Ранее сообщалось, что в Узбекистан завезли тысячи тонн высокоурожайных сортов пшеницы. Благодаря семенам планируется увеличить урожай зерна в стране до 15%.


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URL: https://www.vb.kg/430704
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