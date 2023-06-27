ГКНБ: Пресечена коррупционная схема в МП "Токмок водоканал"

В городе Токмок было выявлено хищение государственного имущества (водопроводные трубы крупного сечения) находящиеся на балансе МП "Токмок водоканал". Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, в частности, во главе заместителя директора МП "Токмок водоканал" "А.А.A." была организована коррупционная схема по продаже крупных линий водопроводных труб, без ведома директора указанного предприятия.

Вместе с тем, 26 июня в рамках возбужденного уголовного дела, при даче взятки директору МП "Токмок водоканал" "О.С.К." был задержан и водворен в ИВС ГКНБ его заместитель "A.A.A.", который с целю подкупа и сокрытия продажи муниципального имущества передал "О.С.К." 60 тыс. сомов. Кроме этого, в машине "А.А.А." было обнаружено еще 135 тыс. сомов, полученные от продажи водопроводных труб.

B настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия по установлению причастных лиц к указанному хищению государственного имущества.