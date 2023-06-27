Погода
$ 87.38 - 87.97
€ 94.92 - 95.92

ГКНБ: Пресечена коррупционная схема в МП "Токмок водоканал"

231  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В городе Токмок было выявлено хищение государственного имущества (водопроводные трубы крупного сечения) находящиеся на балансе МП "Токмок водоканал". Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, в частности, во главе заместителя директора МП "Токмок водоканал" "А.А.A." была организована коррупционная схема по продаже крупных линий водопроводных труб, без ведома директора указанного предприятия.

Вместе с тем, 26 июня в рамках возбужденного уголовного дела, при даче взятки директору МП "Токмок водоканал" "О.С.К." был задержан и водворен в ИВС ГКНБ его заместитель "A.A.A.", который с целю подкупа и сокрытия продажи муниципального имущества передал "О.С.К." 60 тыс. сомов. Кроме этого, в машине "А.А.А." было обнаружено еще 135 тыс. сомов, полученные от продажи водопроводных труб.

B настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия по установлению причастных лиц к указанному хищению государственного имущества.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/430713
Теги:
ГКНБ, Токмок
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  