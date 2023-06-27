В Чуе открылся международный этнофестиваль "Тайган Фест"

27 июня состоялось открытие международного этнофестиваля "Тайган Фест" на территории Археолого-архитектурного комплекса "Башня Бурана". Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

По ее данным, организаторами данного мероприятия выступили Департамент туризма при Министерстве экономики и коммерции КР, Госадминистрация Чуйского района, по инициативе Общественного фонда "Ресурсы для развития молодежи", ОО "Клуб Кыргызский тайган".

Открывая фестиваль, министр Данияр Амангельдиев отметил, что это еще одно большое мероприятие, чтобы дорожить великим наследием нашего народа, сохранять его и приумножать.

Целью данного мероприятия является сохранение элементов национального достояния, развитие сотрудничества в сфере туризма, создания новых туристических продуктов и маршрутов.

Сегодня необходимо сохранить породу охотничьих собак, как элемент национального наследия. В связи с этим, в рамках работы по популяризации тайгана на международном уровне, проводится соответствующая работа по регистрации номинации "Знания и навыки тайганского промысла" в репрезентативном списке ЮНЕСКО.

Кроме того, Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Кыргызской Республики пополнился новой номинацией "Знания и навыки тайганской подсочки".

Также с целью сохранения тайгана, как национального достояния в Национальном историческом музее 15-30 июня 2022 года проведена тематическая выставка под названием "Бесценное наследие предков: тайган".

Как известно, факты, которые нельзя отрицать, это древность тайгана и то, что он принадлежит кыргызскому народу. Во-первых, в XI веке известный восточный летописец Махмуд Кашгари "Диван лугат ат-тюрк" писал о лисе в своем словаре: "Лисица не любит лису". Во-вторых, в качестве свидетельства древности рода тайган можно привести бронзовые изваяния, найденные археологами в Чуйской долине. Ученые определили, что период их изготовления относится к X-XI вв.

"Наша культура, традиции, национальное наследие, красивая природа и подобные фестивали вызывают интерес у иностранных туристов из ближнего и дальнего зарубежья.

Развитие туризма способствует экономическому развитию населения регионов. Для Кыргызстана туризм является не только приоритетным направлением экономики страны, но и перспективной средой, создающей возможность для укрепления международных связей, что подтверждается туристическим потенциалом нашей страны и щедрым гостеприимным народом", - подчеркнул министр.

Д. Амангельдиев также отметил, что за последние годы произошли существенные изменения в международном сотрудничестве, экономике, в том числе туризме. Именно эти изменения повлияли на открытие новых положительных возможностей в сфере туризма. Одной из основных целей является создание законов и нормативно-правовой базы, которые обеспечат развитие деятельности в этой сфере, сделают нашу страну, богатую красивой природой, привлекательной для туристов.

При этом устойчивое развитие туризма – наша единственная важная цель. Туризм дает возможность представить миру самые интересные туристские продукты страны, такие как традиционные национальные игры, национальные праздники, творческие фестивали, конкурсы, выставки, спортивные мероприятия, - сообщил министр.

Следует отметить, что в рамках этнофестиваля "Тайган Фест" проходят программные мероприятия: выставки, ярмарки, аукционы, национальные игры, аркан тартыш, тайган жарыш и концертные программы.

Также проходит кинологическая выставка "Тайган чубатуу" по оценке экстерьера и рабочих качеств тайгана, по результатам, которых будут определены победители.