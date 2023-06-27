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ГКНБ: Задержан бывший генеральный директор ЗАО "Альфа Телеком"

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Задержан бывший генеральный директор ЗАО "Альфа Телеком". Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, выявлено, что ответственные лица ЗАО "Альфа Телеком", вступив в сговор с частными компаниями, заранее готовили для них преимущественные условия, тем самым обеспечивая победы в проводимых тендерах, где зачастую выигрывали одни и те же компании.

В ходе расследования дела были проведены соответствующие экспертизы, которая установила завышение цен приобретенного оборудования, в результате которого государству нанесен многомилионный ущерб.

На основании добытых доказательств задержан "Б.А.Т.", который подозревается в совершении преступления предусмотренного ст.245 УК КР и в порядке ст.98 УПК КР водворен в ИВС. Ведется следствие.


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URL: https://www.vb.kg/430721
Теги:
Альфа Телеком, ГКНБ, задержание
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