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МДС ознакомил немецких бизнесменов с инвестиционными возможностями КР

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- Нина Ничипорова
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Представители Международного делового совета встретились с делегацией немецких бизнесменов во главе со статс-секретарем Федерального министерства экономики и защиты климата Федеративной Республики Германия Удо Филиппом.

Исполнительный директор МДС Аскар Сыдыков рассказал о деятельности бизнес-ассоциации, об особенности ведения бизнеса в нашей стране, о сферах, в которых здесь представлен немецкий бизнес, а также об инвестиционных возможностях Кыргызстана. Участники встречи обсудили потенциал взаимодействия с компаниями, вошедшими в состав делегацию.

"Мы, как крупнейшая международная бизнес-ассоциация в стране, готовы оказывать всяческое содействие входящим на рынок немецким компаниям, помогать находить местных партнеров и разрешать возможные проблемные вопросы", - заверил глава МДС.

"В целом у нас хороший потенциал страны, предпринимательский дух населения, развитое гражданское общество, демократия. Это проявляется и в активности бизнес-ассоциаций", - добавил Аскар Сыдыков.

Делегацию, как рассказал vb.kg глава МДС, представлял ряд руководителей известных немецких компаний, работающих в различных сферах экономики – это производство стройматериалов, услуги в области горнодобывающей промышленности, машиностроения, логистики, энергетики, туризма и другие сферы.

Например, в Кыргызстане широко известна продукция компании Knauf, одного из ведущих мировых производителей строительных материалов для внутренней отделки, утепления зданий и дизайнерских потолков. Заводы Knauf по всему миру производят современные системы гипсокартона, штукатурки и изоляционные материалы.

Компания SCHACHTBAU NORDHAUSEN GmbH, часть группы BAUER, предлагает широкий спектр услуг и продуктов в области горнодобывающей промышленности, машиностроения и металлоконструкций на национальном и международном рынках. С 2009 года работает в Казахстане в качестве поставщика услуг для горнодобывающей промышленности. В рамках этого партнерства управляет дочерней компанией в Кыргызстане и начинает здесь первые проекты.

Rhenus Group является одним из ведущих поставщиков логистических услуг по всему миру с оборотом более 8,6 млрд евро. В семейной компании, основанной в 1912 году, работает 39 000 человек по всему миру. Сотрудники разрабатывают логистические продукты и решения по всей цепочке поставок для своих клиентов из промышленности и торговли.

GOLDBECK SOLAR - международная компания, специализирующаяся на строительстве "под ключ" коммерческих и промышленных крышных и крупных наземных фотоэлектрических систем. Спектр услуг охватывает всю цепочку создания стоимости от разработки проекта до строительства, технической эксплуатации и прямой продажи экологически чистой энергии.

SVEVIND Energy Group является разработчиком проектов в области возобновляемых источников энергии.

Торгово-сервисная компания Jebsen & Jessen, Гамбург, основанная в 1909 году, является частью международной семейной группы, насчитывающей около 8000 сотрудников в более чем в 80 странах, структурирует финансирование инвестиционных проектов международных клиентов, частных банков страхования рисков и банков развития.

Туроператор Lernidee Erlebnisreisen GmbH вот уже 37 лет успешно организует туры на специальных поездах по всем континентам: среди прочего, в страны СНГ, по историческому Шелковому пути в страны Центральной Азии. Lernidee является мировым лидером в сегменте крупных трансконтинентальных и роскошных железнодорожных туров, а также круизных лайнеров-бутиков. По обороту Lernidee является одним из крупнейших европейских туроператоров по поездкам в Центральную Азию для немецких и иностранных гостей

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Papenburg Group - группа компаний, работающих в области строительной промышленности, охватывает следующие сегменты рынка: строительное сырье, гражданское строительство, строительство мостов и дорог, а также производство и продажа строительного оборудования. Кроме того, компанию интересуют инфраструктурные проекты.

Voith Group - глобальная технологическая компания, устанавливает стандарты на рынках энергии, бумаги, сырья, транспорта и автомобилестроения. Основанная в 1867 году, компания сегодня насчитывает около 21 000 сотрудников, объем продаж составляет 4,9 миллиарда евро и имеет представительства в более чем 60 странах мира, что делает ее одной из крупнейших семейных компаний в Европе. Портфель продуктов и услуг компании охватывает весь жизненный цикл и все основные компоненты больших и малых гидроэлектростанций.


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URL: https://www.vb.kg/430722
Теги:
бизнес, Германия, инвестиции, промышленность, рынок, строительство, туризм, проект, МДС
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