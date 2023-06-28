МДС ознакомил немецких бизнесменов с инвестиционными возможностями КР

Представители Международного делового совета встретились с делегацией немецких бизнесменов во главе со статс-секретарем Федерального министерства экономики и защиты климата Федеративной Республики Германия Удо Филиппом.

Исполнительный директор МДС Аскар Сыдыков рассказал о деятельности бизнес-ассоциации, об особенности ведения бизнеса в нашей стране, о сферах, в которых здесь представлен немецкий бизнес, а также об инвестиционных возможностях Кыргызстана. Участники встречи обсудили потенциал взаимодействия с компаниями, вошедшими в состав делегацию.

"Мы, как крупнейшая международная бизнес-ассоциация в стране, готовы оказывать всяческое содействие входящим на рынок немецким компаниям, помогать находить местных партнеров и разрешать возможные проблемные вопросы", - заверил глава МДС.

"В целом у нас хороший потенциал страны, предпринимательский дух населения, развитое гражданское общество, демократия. Это проявляется и в активности бизнес-ассоциаций", - добавил Аскар Сыдыков.

Делегацию, как рассказал vb.kg глава МДС, представлял ряд руководителей известных немецких компаний, работающих в различных сферах экономики – это производство стройматериалов, услуги в области горнодобывающей промышленности, машиностроения, логистики, энергетики, туризма и другие сферы.

Например, в Кыргызстане широко известна продукция компании Knauf, одного из ведущих мировых производителей строительных материалов для внутренней отделки, утепления зданий и дизайнерских потолков. Заводы Knauf по всему миру производят современные системы гипсокартона, штукатурки и изоляционные материалы.

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