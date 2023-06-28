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В КРСУ появятся общежитие и стимулирующие гранты для студентов

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- Светлана Лаптева
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27 июня в прямом телеэфире Дня открытых дверей КРСУ и.о. ректора вуза Герман Лоцев озвучил два важных новшества, доступных для студентов КРСУ в новом учебном году.

Первое – отныне иногородним студентам будет предоставлено общежитие. Это стало возможным благодаря финансированию по Программе развития Российской Федерации (выделено 35 млн. рублей). Общежитие смогут получить те, у кого есть социальные проблемы, низкое финансовое положение родителей и студенты из регионов. Это могут быть и иностранные студенты – граждане России, Казахстана и др. стран.

Второй момент – с сентября 2023 года будут введены стимулирующие стипендии для лучших студентов – молодых специалистов, совершивших научные открытия, участников олимпиадных движений, спортсменов и активистов. Дополнительные выплаты составят 10-15 тысяч сомов в месяц. Всего на выплаты стимулирующих стипендий будет выделено 10 миллионов рублей


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URL: https://www.vb.kg/430723
Теги:
стипендия, студенты, Бишкек, КРСУ
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