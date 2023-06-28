Редакция VB.KG поздравляет кыргызстанцев с Курман айтом!

В Кыргызстане сегодня, 29 июня, отмечается священный для мусульман праздник - Курман айт.

В столице уже прошли основные праздничные мероприятия. Несколько тысяч веруюших совершили Айт намаз на старой площади.

В свою очередь и редакция VB.KG поздравляет своих читателей и всех граждан с Курман айтом.

Желаем добра, процветания, здоровья, мира всем нам!

Праздник Курман айт, также известный как Ид аль-Адха или Праздник жертвоприношения, является самым священным праздником в исламском календаре. Он проходит в десятый день месяца Дху аль-Хиджа, после окончания хаджа (паломничества в Мекку). Поскольку точная дата зависит от лунного календаря, дата Курман Айт может меняться каждый год, или в один грегорианский год выпасть дважды.

На Курман айт состоятельным семьям принято приносить в жертву баранов, треть мяса они оставляют себе, а две другие третьи должны жертвовать друзьям и нуждающимся.

Верующие одеваются в свои лучшие одежды и отправляются на специальные утренние молитвы, после чего они навещают друзей и семью. Готовится много еды, чтобы можно было накормить не только себя, но и ближних. По случаю праздника объявляется выходной.