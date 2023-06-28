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В Оше более 10 тысяч человек приняли участие на праздничном Айт намазе

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В Оше на центральной площади 28 июня состоялся праздничный Айт намаз в честь священного праздника Курман Айт. Об этом сообщает пресс-служба мэрии южной столицы КР.

"В мероприятии приняли участие мэр города Ош Бакытбек Жетигенов, полномочный представитель Президента в Ошской области Эльчибек Джантаев, заместитель председателя городского Кенеша Кушбак Шайиев, представители духовенства, руководители всех городских организаций, учреждений и ведомств, аксакалы и жители всех МТУ города Ош.

В своей Бакытбек Жетигенов поздравил всех со священным праздником Курман Айт, отметив при этом, что испокон веков Курман Айт укрепляет единство народа, олицетворяет добро и милосердие.

"С давних времен, Курман Айт считается одним из главных праздников мусульман, отражающий такие бесценные качества человека, как мир, доброту, единство и сострадание.

В этот день каждый из нас стремится помогать нуждающимся, посещает и поздравляет родственников, соседей, друзей, принимает гостей, выражает радость по случаю праздника.

Курман Айт способствует духовному и нравственному самосовершенствованию, призывает к терпимости и милосердию, уважительному отношению к старшим и почитанию памяти усопших. Такие праздники укрепляют веру народа в лучшее, в торжество духовной чистоты, сострадания, щедрости, доброжелательности и внимания к близким людям, подвигают людей на добрые поступки.

Пусть Курман айт принесет в каждый дом мир и благополучие, тепло и радость, единство и согласие! Пусть в этот праздник сбудутся все ваши благие намерения и добрые пожелания, и каждый из нас будет полон душевных сил для нашей общей цели - духовного возрождения общества! ", - отметил мэр.

Всего в праздничном Айт намазе приняло участие более 10 тысяч человек".


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URL: https://www.vb.kg/430730
Теги:
Курман айт, Ош
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