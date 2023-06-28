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Глава Верховного суда поздравил кыргызстанцев с Курман Айтом

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Председатель Верховного суда Кыргызской Республики Замирбек Базарбеков поздравил кыргызстанцев с праздником Курман Айт.

"Уважаемые соотечественники-мусульмане!

Поздравляю вас с одним из священных праздников мусульман – Курман айтом.

Курман-Айт – праздник милосердия, прощения, доброты. Кыргызстанцы встречают этот день с открытым сердцем, добрыми пожеланиями и праздничным достарханом. В сердце каждого из нас священный праздник вселяет светлые надежды на будущее.

В сегодняшний праздник Курман- Айт мы совершаем благие дела, приносим жертвоприношения, оказываем поддержку и помощь сиротам и вдовам, поминаем предков, посещаем родственников. Этот праздник призывает нас к соблюдению морали и нравственности, сохраняя вековые традиции нашего древнего народа.

Желаю Кыргызстану развития и процветания, кыргызстанцам – сплочённости и мира!

Пусть наши молитвы будут услышаны и приняты в этот священный день, пусть в каждом доме будет благополучная жизнь, а в государстве – благоденствие и стабильность.

Счастливого Курман Айта, приносящего милость, благодать и благословения!".


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URL: https://www.vb.kg/430731
Теги:
Верховный суд, Курман айт, Кыргызстан
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