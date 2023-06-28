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Садыр Жапаров: Айт маарек болсун!

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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 28 июня, поздравил кыргызстанцев с праздником Курман айт.

Поздравление Главы государства:

"Уважаемые соотечественники!

Дорогие мусульмане!

Искренне поздравляю всех вас со священным праздником мусульман – Курман айт!

Это святой праздник, являющийся началом духовного развития. В этот священный день, пусть Всевышний благословит нас во всем и поможет тем из нас, кто нуждается в его помощи и милости. Священный праздник Курман айт укрепляет единство народа, олицетворяет добро, сострадание, великодушие и уважение.

В этот священный праздник призываю вас помогать своим близким, родным, малообеспеченным семьям, укреплять с ними теплые взаимоотношения.

Ислам – религия терпимости и прощения. Его ценности тесно связаны с нашими традициями и занимают значимое место в духовном развитии нашего народа. Ислам указывает нам путь к добродетели, призывая жить, следуя примерам мудрости, великодушия и сдержанности.

Наш народ веками живет, сочетая мудрые взгляды ислама со своими самобытными традициями.

В эти благословенные дни просим у Всевышнего, чтобы он принял хадж – паломничество наших соотечественников, пребывающих в священном городе Мекка.

Пусть Всевышний дарует нашему солнечному Кыргызстану и его народу, объединяющему представителей различных конфессий и этносов, духовное единство, сплоченность и взаимоуважение.

Желаю нашей благословенной стране мира, развития, терпения, единства и процветания. Пусть все наши добрые пожелания сбудутся. Крепкого здоровья, мира и благополучия всему кыргызскому народу и каждой семье.

Айт маарек болсун!"


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URL: https://www.vb.kg/430733
Теги:
Курман айт, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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