В Швеции разрешили акцию с сожжением Корана у мечети в Курбан-байрам

Полиция Швеции разрешила протестную акцию с сожжением Корана у главной мечети в Стокгольме в первый день праздника Курбан-байрам, передает РИА новости со ссылкой на Франс Пресс.

"Шведская полиция заявила, что дала разрешение на проведение акции протеста, организатор которой планирует сжечь Коран возле главной мечети Стокгольма в среду, в начале мусульманского трехдневного праздника Курбан-байрам", - говорится в сообщении агентства.

В апреле Административный суд Стокгольма признал необоснованным отказ полиции выдать разрешение на проведение аналогичного мероприятия у посольств Ирака и Турции в шведской столице. Позже Апелляционный суд пришел к выводу, что у силовиков не было достаточных оснований для запрета.

В начале 2023 года лидер правоэкстремистской партии "Жесткий курс" Расмус Палудан публично сжег Коран перед зданием дипмиссии Турции, разгорелся международный скандал.

В своей речи политик раскритиковал турецкого президента Тайипа Эрдогана, а также продемонстрировал карикатуру на пророка Мухаммеда. В Анкаре после этого заявили, что не собираются поддерживать заявку Швеции на вступление в НАТО.